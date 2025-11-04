Το νέο Citroën C5 Aircross στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Το ολοκαίνουριο Citroën C5 Aircross κάνει πρεμιέρα στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μια πλήρη γκάμα συστημάτων πρόωσης -ήπια υβριδικό, plug-in υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό- και σε τιμές που ξεκινούν από τις 29.900 ευρώ.
Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis, το καινούργιο C5 Aircross είναι αισθητά ανανεωμένο, με πιο ώριμη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και βελτιωμένα οδηγικά χαρακτηριστικά.
