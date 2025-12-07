Ο ξυλουργός που αγόρασε ένα κομμάτι γης και έγινε εκατομμυριούχος με μια απλή ιδέα
Ένας 50χρονος ξυλουργός από τη Νέα Υόρκη αγόρασε ένα φθηνό κομμάτι γης και, με μια απλή ιδέα κατάφερε να χτίσει μια επιχείρηση εκατομμυρίων.
Η ανάγκη να εξασφαλίσει ένα σίγουρο μέλλον για τα παιδιά του ήταν το κίνητρο που έσπρωξε τον 50χρονο ξυλουργό, Κρις Μπρούμφιλντ, να αλλάξει πορεία στη ζωή του.
Μετά από δεκαετίες στη δουλειά, συνειδητοποίησε ότι οι δεξιότητες του επαγγέλματός του δύσκολα θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην επόμενη γενιά. «Έπρεπε να φτιάξω κάτι που θα τους έδινε ένα πραγματικό ξεκίνημα στη ζωή», είπε στο CNBC Make It.
