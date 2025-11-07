Πρωτοβουλία από την Κομισιόν για νέα κατηγορία αυτοκινήτων – Θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα

«Φρένο» στην επέλαση των κινέζικων αυτοκινήτων θέλει να βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Newsbomb

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ανακοινώσει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αυτοκινήτων που θα είναι προσιτά στο ευρύ κοινό και θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα.

Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου και αυτή θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να αντιμετωπίσουν τον κινεζικό ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα αναμένεται να αυξηθούν οι πωλήσεις. Αυτό τόνισε ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Ευημερία και την Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ.

Η καινούρια κατηγορία θα είναι παρόμοια με αυτή που σήμερα υπάρχει στην Ιαπωνία και οι Ιάπωνες την ονομάζουν «Kei». Η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατηγορίας μεταξύ των τετράκυκλων που ζυγίζουν μερικές εκατοντάδες κιλά και όλων των άλλων αυτοκινήτων που σήμερα χαρακτηρίζονται «mini». Aυτά τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα φέρουν πλούσιο εξοπλισμό και μεγάλο βαθμό συστημάτων ασφαλείας, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Μέχρι στιγμής η δημιουργία του χρονοδιαγράμματος μιας τέτοιας μεταρρύθμισης ήταν αβέβαιη, όμως όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα θα ανάψει το πράσινο φως και οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράσουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που θα στοιχίζουν μεταξύ 16.000- 20.000 ευρώ.

Εδώ και αρκετό καιρό αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς θεωρούν ότι με αυτή την κατηγορία θα αυξηθούν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στο παρελθόν αρκετά στελέχη πολλών ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών έχουν πιέσει την Κομισιόν για αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ειδικά μετά την επέλαση των Κινέζων με πολλές κινέζικες μάρκες. Άλλωστε από τον περασμένο Ιούνιο η Stellantis μέσω του προέδρου της είχε επισημάνει το θέμα, καθώς αυτή η κατηγορία θα δώσει την ευκαιρία για την παραγωγή μικρών προσιτών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα που ισχύουν στην Ιαπωνία.

