GAC: Το Hyptec SSR πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο ταχύτερο ηλεκτρικό drift
Η GAC κατέγραψε νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness με το ηλεκτρικό Hyptec SSR, πετυχαίνοντας την υψηλότερη ταχύτητα drift από ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Το ρεκόρ επιτεύχθηκε με ταχύτητα 213,523 χλμ./ώρα και επιβεβαιώθηκε επίσημα από τον οργανισμό Guinness World Records.
