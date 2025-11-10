GAC: Το Hyptec SSR πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο ταχύτερο ηλεκτρικό drift

Η GAC κατέγραψε νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness με το ηλεκτρικό Hyptec SSR, πετυχαίνοντας την υψηλότερη ταχύτητα drift από ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

GAC: Το Hyptec SSR πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο ταχύτερο ηλεκτρικό drift
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το ρεκόρ επιτεύχθηκε με ταχύτητα 213,523 χλμ./ώρα και επιβεβαιώθηκε επίσημα από τον οργανισμό Guinness World Records.

