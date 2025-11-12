Πολυτελές ρετιρέ στη Φλόριντα με... δώρο μία Pagani

Του Γιάννη Σκουφή

Η Pagani επεκτείνει τη φιλοσοφία του απόλυτου lifestyle πέρα από τα τετράτροχα, παρουσιάζοντας δύο ρετιρέ στο συγκρότημα Pagani Residences στη Φλόριντα που συνδυάζουν αρχιτεκτονική πολυτέλεια με σπάνια αυτοκινητική εμπειρία.

Το μεγαλύτερο από τα δύο, επιφάνειας 1.135 τετραγωνικών μέτρων, κοστίζει 30 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ), και συνοδεύεται από μια Utopia Roadster Miami, ένα συλλεκτικό μοντέλο που δεν θα διατεθεί στην ελεύθερη αγορά.

Η ίδια η κατοικία είναι εντυπωσιακή: ταβάνια ύψους τεσσάρων μέτρων, πανοραμική θέα στον κόλπο Biscayne, ανελκυστήρες με ιδιωτική πρόσβαση και εσωτερικά υλικά που συνδυάζουν δρυ, μέταλλο κ.α..

Ο σχεδιασμός διατηρεί τον ιταλικό χαρακτήρα της Pagani, ενώ ακόμη και η κουζίνα υπογράφεται από τη Schiffini, με εξοπλισμό της Gaggenau. Στο χώρο δεν λείπει και μια κάβα με 365 φιάλες κρασί.

Το ίδιο το αυτοκίνητο, όμως, είναι το στοιχείο που ανεβάζει τη συνολική αξία της πρότασης: η Utopia Roadster Miami Edition είναι μια ειδικά σχεδιασμένη εκδοχή του νέου hypercar της Pagani, με μοναδική απόχρωση εμπνευσμένη από τον ουρανό και τη θάλασσα του Μαϊάμι.

Κάθε ιδιοκτήτης θα ταξιδέψει επίσης στη Μόντενα, θα ξεναγηθεί στο μουσείο και στο ατελιέ της εταιρίας και θα συναντήσει προσωπικά τον Horacio Pagani.

Το κόνσεπτ δεν αφορά απλώς την πώληση ενός υπερπολυτελούς ακινήτου. Είναι μια απόπειρα να ενσωματωθεί το αυτοκίνητο στο ίδιο το lifestyle που εκπροσωπεί η μάρκα, ένας τρόπος ζωής όπου το ντιζάιν, η σπανιότητα και η εμπειρία συνδυάζονται σε ένα μοναδικό αφήγημα πολυτέλειας.