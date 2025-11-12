Renault: Το νέο σχέδιο μάχης απέναντι στους Κινέζους
Η Renault ετοιμάζει μια ριζική στρατηγική στροφή υπό τον νέο CEO Francois Provost, ο οποίος θα παρουσιάσει το πενταετές πλάνο του στις αρχές του 2026.
Μετά την επιτυχημένη «Renaulution» του Luca de Meo, που μετέτρεψε ζημιές σε ρεκόρ κερδών, ο Provost στοχεύει τώρα σε ένα πιο ευέλικτο, γρήγορο και ανταγωνιστικό Renault, ικανό να σταθεί απέναντι σε κολοσσούς όπως η BYD και η Chery.
