Volkswagen και Xpeng συνεργάζονται για την Κίνα
Η Volkswagen αποκαλύπτει στην Κίνα το ID. Unyx 08, το πρώτο ηλεκτρικό SUV που γεννήθηκε από τη συνεργασία της με τη Xpeng.
Το μοντέλο βασίζεται στο περσινό concept ID.EVO και φέρει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: ένα φωτιζόμενο λογότυπο-λύκο κάτω από το πίσω σπόιλερ, σύμβολο δύναμης και τεχνολογικής αφύπνισης.
