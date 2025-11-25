Τίτλοι τέλους για το Ford Focus: Η σιωπηλή αυλαία ενός ευρωπαϊκού μύθου
Σε μια λιτή και σχεδόν αθέατη τελετή, η Ford έριξε την αυλαία σε 55 χρόνια παραγωγής στο εργοστάσιο του Σαρλερουά, εκεί όπου γράφτηκε ένα από τα πιο συνεπή κεφάλαια της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Στις 17 Νοεμβρίου κύλησε από την γραμμή συναρμολόγησης το τελευταίο Focus, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που χάρισε 15,6 εκατομμύρια οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους.
