Ποδηλάτης πήδηξε μέσα από δύο κινούμενα αυτόνομα φορτηγά

Του Γιάννη Σκουφή

Μια εντυπωσιακή επίδειξη ακρίβειας και τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, όταν ο Βρετανός αθλητής Matt Jones κατάφερε να πηδήξει με το ποδήλατό του μέσα από το κενό που δημιουργήθηκε από τη συνάντηση δύο κινούμενων αυτόνομων φορτηγών Scania.

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε σε αεροδρόμιο κοντά στο Södertälje, εκεί όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της σουηδικής εταιρείας. Ο Jones, που συνεργάζεται με τη Red Bull, είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που εκτελεί ένα τέτοιο άλμα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η ιδέα ξεκίνησε απλά από ένα σκίτσο στο σημειωματάριό του.

Το χρονικό περιθώριο για να πετύχει το άλμα ήταν εξαιρετικά μικρό, λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Γι’ αυτό και ήταν απαραίτητη η χρήση αυτόνομων φορτηγών, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ακρίβεια στην κίνηση και στο συγχρονισμό.

«Προσπάθησα να κλειδώσω το νου μου και να λειτουργήσω μηχανικά. Κοίταζα μόνο τον δρόμο μπροστά μου, με τα φορτηγά στο πλάι, ξέροντας ότι θα συναντηθούν και θα μου ανοίξουν το πέρασμα», ανέφερε ο Jones. Συνεχίζοντας είπε ότι όταν έφτασε στη μέση του άλματος, ένιωσε μια έκρηξη αδρεναλίνης, βλέποντας πλέον καθαρά τον στόχο στην άλλη πλευρά.

Ο υπεύθυνος αυτόνομων τεχνολογιών της Scania, Peter Hafmar, τόνισε πως η απόλυτη ακρίβεια ήταν απαραίτητη: «Δεν υπήρχε περιθώριο λάθους. Η χρήση των αυτόνομων φορτηγών μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε το παράθυρο που χρειαζόταν ο Matt για να εκτελέσει το άλμα».

Όπως και να έχει το αποτέλεσμα είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό και δείχνει πώς η τεχνολογία, όταν συνδυάζεται με τη σωστή δόση τόλμης, μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πραγματικά μοναδικό.