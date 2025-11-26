Το πρώτο γυναικείο ομοίωμα για τα crash-test πιάνει… δουλειά
Οι ΗΠΑ παρουσίασαν για πρώτη φορά ένα πλήρως ανεπτυγμένο γυναικείο crash-test dummy, απαντώντας σε ένα διαχρονικό αίτημα της επιστημονικής κοινότητας και αποκαλύπτοντας ένα βαθύτατο κενό στη διαδικασία αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας.
Ο Υπουργός Μεταφορών Sean Duffy αποκάλυψε το THOR-05F, το πρώτο ομοίωμα που δεν αποτελεί απλώς μικρότερη εκδοχή του ανδρικού πρότυπου, αλλά έχει σχεδιαστεί εξ αρχής ώστε να αντικατοπτρίζει τη γυναικεία ανατομία, τη στάση σώματος, τη μυϊκή κατανομή και τα ιδιαίτερα μοτίβα τραυματισμών.
