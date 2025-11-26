Nissan LEAF: Πώς γεννήθηκε το ηλεκτρικό που θέλει να κερδίσει την Ευρώπη

Το νέο μοντέλο δεν αποτελεί απλώς τη συνέχεια ενός επιτυχημένου ηλεκτρικού, αλλά μια στοχευμένη απάντηση στις σύγχρονες απαιτήσεις μετακίνησης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας