Aion V: Το νέο ηλεκτρικό που πατάει Ελλάδα
Το αμιγώς ηλεκτρικό Aion V, το πρώτο μοντέλο της Aion – της θυγατρικής της GAC που πλέον δραστηριοποιείται επίσημα στη χώρα μας – ξεκινά την εμπορική του πορεία με τιμολογιακή πολιτική που στοχεύει κατευθείαν στον πυρήνα της αγοράς.
Η βασική έκδοση Premium τοποθετείται στα 29.900 ευρώ, τιμή που περιλαμβάνει τόσο την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ μέσω «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» όσο και την πρόσθετη έκπτωση των 1.000 ευρώ από την Inchcape Hellas.
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ