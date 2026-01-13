Το Zeekr 7GT φέρνει κορυφαίες ηλεκτρικές επιδόσεις στην Ευρώπη
Η Zeekr παρουσιάζει το νέο 7GT, ένα αμιγώς ηλεκτρικό Gran Turismo που φιλοδοξεί να συνδυάσει υψηλές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και premium χαρακτήρα.
Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, σηματοδοτώντας την ενισχυμένη παρουσία της κινεζικής μάρκας στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου, με την άφιξη στην Ελλάδα να τοποθετείται το καλοκαίρι του 2026.
