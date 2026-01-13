Το νέο Suzuki e Vitara στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η Suzuki ανακοίνωσε επίσημα τις τιμές του νέου e Vitara για την ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας την είσοδο ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της κατηγορίας στη νέα, αμιγώς ηλεκτρική εποχή.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το νέο ηλεκτρικό SUV είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται χρονικά τον Μάρτιο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:45 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λουτράκι: Συνελήφθη 41χρονος που είχε διαπράξει πάνω από 30 κλοπές
11:35 ∙ LIFESTYLE
Survivor: Υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση και στο «κόκκινο» οι εντάσεις
11:28 ∙ WHAT THE FACT
Λιγότεροι από 50 άνθρωποι στον κόσμο έχουν το σπάνιο «χρυσό» αίμα
11:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ψάχνει τη... βόμβα με Φρεντ από Φενέρμπαχτσε
10:23 ∙ ΚΑΙΡΟΣ