Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε κελί κρατούμενου

Ο 44χρονος Πακιστανός είχε κρύψει ποσότητα «bonsai» σε εσωτερική τσέπη μπουφάν

Newsbomb

Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε κελί κρατούμενου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ναρκωτικά «bonsai» εντοπίστηκαν σε κελί 44χρονου Πακιστανού, έγκλειστου των Φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02).

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο σωφρονιστικών υπαλλήλων στο κελί του αλλοδαπού και ειδικότερα σε εσωτερική τσέπη μπουφάν.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η μικροποσότητα εντοπίστηκε σε πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες.

Σε βάρος του από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Άνεμοι 100 χλμ/ώρα σε Θεσπρωτία, Εύβοια και Νάξο

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς σε Τασούλα: «Λάθος κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική»

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Η Δήμητρα Λιάνη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Ευγνώμων που σε γνώρισα

14:15ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Έρευνα σε βάρος της πλατφόρμας Shein για τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Warner Bros: Επανεκκίνηση στις διαπραγματεύσεις για να αποκτηθεί από την Paramount

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Ερώτηση όλων των βουλευτών ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Πόσα νοσοκομεία αρνούνται να διακόψουν κυήσεις;

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Αποκλεισμένο το Μαζαράκι λόγω κατολίσθησης – Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε διυλιστήριο στο Κρασνοντάρ

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δάκρυζαν τα μάτια μας από τη μυρωδιά» - Νέες καταγγελίες για το μοιραίο εργοστάσιο

14:04LIFESTYLE

Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου λύνει τη σιωπή της για την αποβολή από το σχολείο λόγω bullying

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Μεγάλο δέντρο έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Καμάρι

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αυτόφωρο ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο στο σπίτι του: Κατηγορείται για απείθεια, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 14χρονη κάπνιζε κάνναβη στο προαύλιο σχολείου και κατέληξε στο νοσοκομείο - Τρεις συλλήψεις

13:47LIFESTYLE

ANT1: Ο Tony Blair αναλαμβάνει Senior Advisor του Ομίλου

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολική ψήφος - Κατατέθηκε το νομοσχέδιο: Πώς θα συμμετάσχουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις επόμενες εθνικές εκλογές

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε κελί κρατούμενου

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ξεκινά έρευνα σε X, Meta και TikTok για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω ΑΙ

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα προσφέρει χαμόγελα στους μικρούς ήρωες του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ ο Χαμενεΐ - «Πιο επικίνδυνο το όπλο που θα βυθίσει το πλοίο»

13:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν»: Η Ηρώ Σαΐα στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ τη Δευτέρα 2 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 14χρονη κάπνιζε κάνναβη στο προαύλιο σχολείου και κατέληξε στο νοσοκομείο - Τρεις συλλήψεις

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Αποκλεισμένο το Μαζαράκι λόγω κατολίσθησης – Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους

10:54LIFESTYLE

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νύχτα θρίλερ για οικογένεια - Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αυτόφωρο ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο στο σπίτι του: Κατηγορείται για απείθεια, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Την ταχύτερη προέλαση από το 2023 κατάφεραν οι δυνάμεις του Κιέβου - Απελευθέρωσαν 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

12:30LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντιβάλ: H εξομολόγησή του γιατί δεν έγινε πατέρας παρά τους τέσσερις γάμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ