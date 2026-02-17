Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε κελί κρατούμενου
Ο 44χρονος Πακιστανός είχε κρύψει ποσότητα «bonsai» σε εσωτερική τσέπη μπουφάν
Ναρκωτικά «bonsai» εντοπίστηκαν σε κελί 44χρονου Πακιστανού, έγκλειστου των Φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02).
Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο σωφρονιστικών υπαλλήλων στο κελί του αλλοδαπού και ειδικότερα σε εσωτερική τσέπη μπουφάν.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η μικροποσότητα εντοπίστηκε σε πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες.
Σε βάρος του από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
