Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε κελί κρατούμενου

Ναρκωτικά «bonsai» εντοπίστηκαν σε κελί 44χρονου Πακιστανού, έγκλειστου των Φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02).

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο σωφρονιστικών υπαλλήλων στο κελί του αλλοδαπού και ειδικότερα σε εσωτερική τσέπη μπουφάν.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η μικροποσότητα εντοπίστηκε σε πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες.

Σε βάρος του από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

