Άρτα: 14χρονη κάπνιζε κάνναβη στο προαύλιο σχολείου και κατέληξε στο νοσοκομείο - Τρεις συλλήψεις

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνελήφθησαν στην Άρτα δύο αλλοδαποί και ένας ανήλικος ημεδαπός, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση» και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις έγιναν όταν ενημερώθηκε η αστυνομία για μεταφορά στο νοσοκομείο ανήλικης από οικείο της πρόσωπο, με συμπτώματα ζάλης και αδιαθεσίας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 14χρονη βρισκόταν σε προαύλιο χώρο σχολικής μονάδας στην Άρτα μαζί με τους κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν κάνει χρήση τσιγάρου που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη.

Η ανήλικη ένιωσε αδιαθεσία από τον καπνό, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν και οι γονείς του ανηλίκου. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

