Άρτα: Χειροπέδες σε 77χρονο για φοροδιαφυγή

Στη σύλληψη ενός 77χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Γ. Καραϊσκάκη σε περιοχή της Άρτας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εκκρεμούς καταδικαστικής απόφασης.

Σε βάρος του ηλικιωμένου άνδρα εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Ο 77χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για την εκτέλεση της ποινής και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

