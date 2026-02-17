Ισπανία: Ξεκινά έρευνα σε X, Meta και TikTok για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω ΑΙ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δεσμεύθηκε να τερματίσει την «ατιμωρησία» στις πλατφόρμες X, Meta και TikTok για την προώθηση επιβλαβούς περιεχομένου.

Ισπανία: Ξεκινά έρευνα σε X, Meta και TikTok για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω ΑΙ
Η ισπανική κυβέρνηση διέταξε τους εισαγγελείς να διερευνήσουν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης X, Meta και TikTok για φερόμενη διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν αυστηρά μέτρα κατά των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, κατηγορώντας τες για την επικράτηση καταχρηστικών πρακτικών σε διαδικτυακές πλατφόρμες, που κυμαίνονται από αντιανταγωνιστική συμπεριφορά στη ψηφιακή διαφήμιση έως τη σκόπιμη σχεδίαση εθιστικών χαρακτηριστικών στα κοινωνικά μέσα.

«Αυτές οι πλατφόρμες υπονομεύουν την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών μας», έγραψε ο Σάντσεθ στον λογαριασμό του στο X. «Το κράτος δεν μπορεί να το επιτρέψει αυτό. Η ατιμωρησία αυτών των γιγάντων πρέπει να τελειώσει». Είπε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει από τους εισαγγελείς να «διερευνήσουν τα εγκλήματα που ενδέχεται να διαπράττουν οι X, Meta και TikTok μέσω της δημιουργίας και διάδοσης παιδικής πορνογραφίας χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη τους».

Η Ισπανία δεν είναι η μόνη χώρα που διερευνά το σεξουαλικά άσεμνο περιεχόμενο που δημιουργείται από το chatbot Grok της xAI του Έλον Μασκ στο X - άλλες κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει έρευνες, απαγορεύσεις και απαιτήσεις για διασφαλίσεις σε μια αυξανόμενη παγκόσμια προσπάθεια για τον περιορισμό του παράνομου υλικού.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Σάντσες ανακοίνωσε διάφορα μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της διαδικτυακής κακοποίησης και την προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης μιας προτεινόμενης απαγόρευσης πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.

Την ίδια ημέρα, η γαλλική αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία του X του Μασκ και οι εισαγγελείς διέταξαν τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας να ανακριθεί σε μια διευρυνόμενη έρευνα εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου της πλατφόρμας από αρχές σε όλη την Ευρώπη. Τον Νοέμβριο, ο Σάντσες δήλωσε ότι το ισπανικό κοινοβούλιο θα διερευνήσει το Meta για πιθανές παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής των χρηστών του Facebook και του Instagram.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας δήλωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το Grok σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη δυνατότητά του να παράγει επιβλαβείς σεξουαλικές εικόνες και βίντεο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

