Σαντορίνη: Μεγάλο δέντρο έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Καμάρι
Το αυτοκίνητο υπέστη μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός
Αναστάτωση δημιουργήθηκε το πρωί της Τρίτης (17/2)στο Καμάρι της Σαντορίνης, όταν ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε και έπεσε σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι απομάκρυναν το δέντρο με ασφάλεια.
Το αυτοκίνητο υπέστη μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.
