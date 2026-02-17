Υεμένη: Αναφορά για ανταλλαγή πυρών μεταξύ σκαφών στα ανοιχτά του Άντεν

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται νοτιοδυτικά του Άντεν, στην Υεμένη.

Βρετανική υπηρεσία για την ναυσιπλοΐα ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αναφορά για ανταλλαγή πυρών, που αφορά ένα σκάφος και μια μικρή βάρκα, περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη.

Η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) δήλωσε ότι ένα σκάφος προσεγγίσθηκε από ένα μικρό, λευκό πλεούμενο με πέντε επιβαίνοντες, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή πυρών από μικρά όπλα.

Δύο ακόμα πλεούμενα αναφέρθηκαν σε κοντινή απόσταση και οι αρχές διενεργούν έρευνα, σύμφωνα με την UKMTO.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις κατά σκαφών στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023, λέγοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Αλλά οι επιθέσεις έχουν σταματήσει από τότε που επιτεύχθηκε κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς τον Οκτώβριο.

Κάποιες ναυτιλιακές εταιρίες, ωστόσο, διατηρούν τις επιφυλάξεις τους ως προς την επανάληψη πλόων από αυτά τα ύδατα.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στο εμπόριο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ, μια από τις πλέον πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Συμμορίες Σομαλών πειρατών, που συχνά χρησιμοποιούσαν μικρά και γρήγορα πλεούμενα, δραστηριοποιούνταν κάποτε στην περιοχή.