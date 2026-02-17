Ερώτηση όλων των βουλευτών ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Πόσα νοσοκομεία αρνούνται να διακόψουν κυήσεις;

Ερώτηση προς τον υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε σύσσωμη η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τη δημοσιογραφική αποκάλυψη ότι 46 δημόσια νοσοκομεία αρνούνται σε γυναίκες να διακόψουν ανεπιθύμητες κυήσεις.



Η ερώτηση βασίζεται σε ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ευτυχίας Σουφλέρη στο News24/7, το οποίο αποκάλυψε ότι 46 δημόσια νοσοκομεία στη χώρα είτε αρνούνται είτε θέτουν ανυπέρβλητα εμπόδια σε γυναίκες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε διακοπή κύησης με το προσωπικό να επικαλείται λόγους συνείδησης, έλλειψη διαθέσιμων ραντεβού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προχωρούν σε ηθικολογική αποθάρρυνση των γυναικών από την άσκηση του δικαιωμάτός τους.



Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, «αυτή η κατάσταση οδηγεί σε μια απαράδεκτη ταξική διάκριση: οι γυναίκες που έχουν την οικονομική δυνατότητα καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα, ενώ όσες στερούνται πόρων βρίσκονται σε αδιέξοδο, εκτεθειμένες σε κινδύνους για την υγεία τους ή σε ψυχολογική πίεση. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, ένα κεκτημένο δικαίωμα να μην διασφαλίζεται στην πράξη και να υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε μια νόμιμη ιατρική πράξη στο δημόσιο σύστημα υγείας».



Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τονίζουν ότι η άρνηση παροχής νόμιμων υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών, και ότι η επίκληση «αντίρρησης συνείδησης» είναι ατομικό δικαίωμα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ως συλλογικό εμπόδιο που καταργεί τη λειτουργία ολόκληρων κλινικών ή νοσοκομείων και απευθυνόμενοι στον Άδωνι Γεωργιάδη, ρωτούν:



1. Είναι σε γνώση του Υπουργείου ο αριθμός των δημόσιων νοσοκομείων που δεν εκτελούν διακοπές κύησης ;



2. Ποιά μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο ώστε κάθε δημόσιο νοσοκομείο με γυναικολογική κλινική να διασφαλίζει την πρόσβαση στην εν λόγω ιατρική πράξη;



3. Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού καταγραφής και ελέγχου των αιτημάτων διακοπής κύησης στο ΕΣΥ, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του νόμου και η προστασία των γυναικών από φαινόμενα ηθικού εξαναγκασμού;



4. Ποια είναι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου για τον αριθμό των διακοπών κύησης που πραγματοποιήθηκαν στα δημόσια νοσοκομεία τα τελευταία δύο έτη ανά περιφέρεια;

