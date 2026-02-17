Παρασκευαΐδης: Δεν παραδίδει την έδρα - «Απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου η έκφρασή μου»

Ο βουλευτής Παναγιώτης Παρασκευαΐδης ανακοίνωσε την Τρίτη (17/02) πως δεν θα παραδώσει την έδρα του έπειτα από τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ τη Δευτέρα (16/02), αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι δεν τον «αγγίζουν» τα αίτια και η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για την απόφαση.

Αφορμή για την άμεση διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ, ήταν μία αμφιλεγόμενη τοποθέτησή του στο κανάλι της Βουλής το πρωί της Δευτέρας (16/02), όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «εάν κινδυνεύει η Ελλάδα θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τον διάβολο, ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα».

Η ανάρτηση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ:

Όπως ήδη γνωρίζετε , ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης λαμβάνοντας ως αφορμή μια απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας , στα πλαίσια συνέντευξής μου στο κανάλι της βουλής , με γραπτή δήλωσή του προς τον πρόεδρο της βουλής με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος.

Δεν θα ασχοληθώ ούτε με το περιεχόμενο της δήλωσης του κυρίου προέδρου αλλά ούτε και με τα βαθύτερα αίτια αυτής του της απόφασης , για τον απλούστατο λόγο ότι δεν με αγγίζουν, μιας και για μένα η βουλευτική ιδιότητα ουδέποτε υπήρξε αυτοσκοπός πολύ δε περισσότερο βιοποριστικό επάγγελμα .Δεν επιδίωξα την βουλευτική ιδιότητα για να πάρω αλλά για να προσφέρω…

Μεγάλωσα και γαλουχήθηκα με αξίες και αρχές που μου επέβαλαν και επιβάλουν την διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μου ως κόρην οφθαλμού και την πορεία μου στην κοινωνία με σημαία την προσφορά , την αλληλεγγύη αλλά πάνω από όλα την αλήθεια . Μια αλήθεια που έχει πάρει διαζύγιο με την πολιτική και που δυστυχώς στις σύγχρονες κοινωνίες μπορεί κανείς και να ζει χωρίς αυτήν, χωρίς το ψέμα όμως όπως φαίνεται, ποτέ.

Πάντως σε κάθε περίπτωση θεωρώ απαραίτητο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να γνωρίζει , ότι μπορεί να με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να με θέσει έξω από τις καρδιές τις δικές σας ,των συμπατριωτών μου, που με κάθε τρόπο και μέσο, εκφράζετε την υποστήριξη και την συμπαράστασή σας αναγνωρίζοντας τους μακρόχρονους πολιτικούς μου αγώνες πάντα από τα μετερίζια της δημοκρατικής παράταξης ,την συνεχή ,συνεπή και υποστηρικτική παρουσία μου, ως βουλευτής, δίπλα στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε , αλλά και την συνολική επιστημονική και κοινωνική μου προσφορά προς εσάς ,τους κατοίκους των νησιών μας.

Κλείνοντας διαβεβαιώ εσάς τους συμπατριώτες μου, ότι πέρα από παρατάξεις πέρα από κόμματα ,η φωνή των ακριτικών νησιών μας, της Λέσβου , της Λήμνου , του Αη Στράτη ,μας ενώνει και μου επιτάσσει να συνεχίσω να αγωνίζομαι με συνέπεια ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής όλων σας προωθώντας και υπερασπίζοντας, τα πάγια αλλά και όλα τα δίκαια αιτήματά σας όπως έκανα μέχρι τώρα.

Τα συνεχή «παραστρατήματα»

Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις του όπως γίνεται εύκολα κατανοητό συζητήθηκαν έντονα και προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις, μία από τις οποίες ήταν και η διαγραφή του, η οποία μόνο ως κεραυνός εν αιθρία δεν έπεσε στη Χαριλάου Τρικούπη μιας και αυτό δεν ήταν το πρώτο... παραστράτημα του βουλευτή.

Σε ό,τι αφορά στην παραπάνω τοποθέτηση που αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα του στο ΠΑΣΟΚ, ήρθε ύστερα από ερώτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει δώσει λίγες ώρες νωρίτερα τη γραμμή του κόμματος στην ΚΟΕΣ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του κόμματος στις εκλογές είναι η ΝΔ.

«Θα συνεργαζόμασταν ακόμα και με δικτατορικά καθεστωτικά»

Ο κ. Παρασκευαΐδης από την πλευρά του διάλεξε για μία ακόμα φορά διαφορετική «ρότα». Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής και την εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση» ανέφερε αρχικά πως «έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε κάθε τι στον κεντροαριστερό χώρο». Στην συνέχεια και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές. Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί ότι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

Όταν ο Παρασκευαΐδης φλέρταρε με τη διαγραφή

Τα σύννεφα πάνω από τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ, άρχισαν να μαζεύονται τον Ιανουάριο του του 2024 όταν είχε τοποθετηθεί εναντίον του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε ανακοίνωσή του είχε υποστηρίξει ότι «η υπογεννητικότητα και το εν γένει δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, που τείνει να εξελιχθεί σε εθνική πληγή και απειλεί μακροπρόθεσμα την επιβίωση του έθνους, δεν λύνεται με τους γάμους των ομοφυλόφιλων, αλλά με γάμους νέων ετερόφυλων ζευγαριών που θα τεκνοποιούν και θέλουν στήριξη και κίνητρα για να κάνουν παιδιά, πολλά παιδιά».

Λίγες μέρες αργότερα επανήλθε, αυτή τη φορά για εθνικά θέματα και πιο συγκεκριμένα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο κ. Παρασκευαΐδης ισχυρίστηκε ότι υπάρχει «μοχθηρό» σχέδιο από πλευράς Άγκυρας κι ότι η γείτονα διαθέτει ισχυρό αποβατικό στόλο ο οποίος θα έρθει στα νησιά μας όπως η Χαμάς και θα σφάξει τον πληθυσμό. Δεν σταμάτησε όμως εκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να οργανώσουν παλλαϊκή άμυνα, ώστε όταν έρθουν οι Τούρκοι να μπορέσουν να αμυνθούν και όπως σημείωσε να ξέρει ο καθένας σε ποιο χαράκωμα θα βρίσκεται με το τουφέκι του.

Πριν από περίπου δύο μήνες κι ενώ είχε σιγήσει για μεγάλο διάστημα, ο Παρασκευαΐδης επανήλθε αφήνοντας αιχμές κατά του ίδιου του κόμματος για τα μνημόνια. «Ευθύνεται και το κόμμα μου (σ.σ.: για τη χρεοκοπία της χώρας). Κοίταξε, να λέμε τα σύκα – σύκα και τη σκάφη – σκάφη. Οπωσδήποτε να πούμε ότι οφείλεται σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο το δικό μου. Όλα όσα πέρασαν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης στο ONE.

