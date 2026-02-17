Η Δήμητρα Λιάνη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Ευγνώμων που σε γνώρισα

Με ανάρτησή της στο facebook, η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 99 ετών.

Στη φωτογραφία που επέλεξε η κ. Λιάνη για την ανάρτησή της, φαίνονται οι δύο γυναίκες αγκαλιασμένες, πιθανώς μετά από δείπνο που είχαν σε κάποιο εστιατόριο. Η κυρία Λιάνη δηλώνει «ευγνώμων» που γνώρισε την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, αλλά και «περήφανη» για τις «ωραίες συζητήσεις μας για τον Κούντερα και την αναδρομή στο Βυζάντιο...».

«Καλό Ταξίδι Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ..», κλείνει η ανάρτηση.

