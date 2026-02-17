Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 8 μηνών στον μεθυσμένο επιβάτη πτήσης που πετούσε μπουκάλια και έβριζε

Σε συνολική φυλάκιση 8 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 57χρονος επιβάτης πτήσης από τη Γεωργία προς τη Θεσσαλονίκη, που σε κατάσταση μέθης παρενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα του αεροσκάφους, πετώντας μπουκάλια με νερό.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για διατάραξη ασφάλειας πτήσεων και παράβαση εντολών κυβερνήτη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Κουτάισι της Γεωργίας προς τη Θεσσαλονίκη.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον αερολιμένα «Μακεδονία» αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

