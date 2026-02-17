Ρωσία: «Θα βυθίσουμε τα πλοία των πειρατών της Δύσης» - Απειλεί με αντίποινα τους Ευρωπαίους

Snapshot Η Ρωσία απειλεί να αναπτύξει το ναυτικό της για να προστατεύσει τα πλοία της από τις «δυτικές πειρατείες» και δηλώνει ότι θα σπάσει τυχόν ναυτικούς αποκλεισμούς.

Ο Νικολάι Πατρούσεφ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του «σκιώδους στόλου» παράνομο και προειδοποίησε για αντίποινα κυρίως κατά ευρωπαϊκών πλοίων.

Η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση, ειδικά τη Βρετανία, τη Γαλλία και τις χώρες της Βαλτικής, ότι προσπαθούν να εμποδίσουν την πρόσβαση της χώρας στις θάλασσες με παράνομες ενέργειες.

Η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει πάνω από 600 πλοία που συνδέονται με τον «σκιώδη στόλο», περιορίζοντας τα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο.

Παρά τις κυρώσεις και τις προσπάθειες κατάσχεσης, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να εφαρμόσουν έναν συνεκτικό νομικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση των ρωσικών πετρελαιοφόρων. Snapshot powered by AI

Ο Νικολάι Πατρούσεφ, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν , θέτει το Ρωσικό Ναυτικό σε κατάσταση ετοιμότητας μάχης, στέλνοντας ένα τελεσίγραφο που προκαλεί ανησυχία στη Δύση. Με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να εμπλέκονται σε ένα κρεσέντο « ναυτικής πειρατείας » εναντίον ρωσικών πλοίων, η Μόσχα σηματοδοτεί ότι τα όρια της υπομονής της έχουν εξαντληθεί. «Θα σπάσουμε τον αποκλεισμό», προειδοποίησε ο Πατρούσεφ, διευκρινίζοντας ότι η δυτική αφήγηση σχετικά με τον «σκιώδη στόλο » της Ρωσίας είναι μια νομική κατασκευή από τις Βρυξέλλες που έχει στόχο να πλήξει την ρωσική κυριαρχία.

Ο Πατρούσεφ, πρώην διευθυντής της FSB και επικεφαλής του ναυτικού συμβουλίου της Ρωσίας, δήλωσε την Τρίτη ότι το ναυτικό της χώρας θα πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτήρισε ως «δυτική πειρατεία». «Εάν αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να επιλυθεί ειρηνικά, το ναυτικό θα σπάσει κάθε αποκλεισμό και θα κινηθεί για την άρση του. Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλά πλοία πλέουν στις θάλασσες υπό ευρωπαϊκές σημαίες - κι εμείς μπορεί να ενδιαφερθούμε για το τι μεταφέρουν και πού κατευθύνονται», δήλωσε στη ρωσική εφημερίδα Argumenty i Fakty.

Η Ρωσία τόνισε πρέπει να δώσει μια σκληρή απάντηση, ιδιαίτερα προς τη Βρετανία , τη Γαλλία και τα κράτη της Βαλτικής . «Αν δεν τους δώσουμε μια σκληρή απάντησξ, τότε σύντομα οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, ακόμη και οι χώρες της Βαλτικής θα αποθαρρυνθούν τόσο πολύ που θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την πρόσβαση της χώρας μας στις θάλασσες, τουλάχιστον στη λεκάνη του Ατλαντικού », δήλωσε μεταξύ άλλων. «Στις κύριες θαλάσσιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών μακριά από τη Ρωσία, πρέπει να αναπτυχθούν μόνιμα σημαντικές δυνάμεις, δυνάμεις ικανές να «παγώσουν» τον ενθουσιασμό των Δυτικών πειρατών », πρόσθεσε.

Η Δύση πλήττει τη ρωσική οικονομία με κυρώσεις, ενώ τους τελευταίους μήνες έχει προσπαθήσει να μπλοκάρει τα πετρελαιοφόρα που είναι ύποπτα για συμμετοχή σε ρωσικές μεταφορές πετρελαίου. Τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ο Πατρούσεφ πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής θαλάσσιου αποκλεισμού στη Ρωσία θα ήταν παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του όρου «σκιώδης στόλος» από την ΕΕ δεν είχε νομική βάση.

Ο όρος «σκιώδης στόλος» αναφέρεται σε περίπου 1.500 παλαιά ή ελαφρώς ρυθμιζόμενα πετρελαιοφόρα που λειτουργούν υπό αδιαφανείς δομές ιδιοκτησίας για να βοηθήσουν τη Ρωσία να εξάγει αργό πετρέλαιο σε αγοραστές όπως η Κίνα και η Ινδία, παρακάμπτοντας παράλληλα τις δυτικές κυρώσεις. Περισσότερα από 600 πλοία έχουν στοχοποιηθεί από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Αυτά τα μέτρα έχουν συμβάλει στον περιορισμό των ρωσικών εσόδων από το πετρέλαιο.

Τα σχόλια του Πατρούσεφ έγιναν καθώς ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, συναντήθηκε με Ευρωπαίους ομολόγους του στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου για να συζητήσουν πιθανές κινήσεις κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.

Παρά την αυξανόμενη πολιτική πίεση, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να αναπτύξουν έναν συνεκτικό νομικό μηχανισμό για την φυσική διακοπή ή την κατάσχεση των πλοίων, βασιζόμενες αντ' αυτού σε κυρώσεις, ασφαλιστικούς περιορισμούς και επιθεωρήσεις. Οι Δυτικοί σύμμαχοι έχουν προειδοποιήσει ότι τα πλοία που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα ενδέχεται να αντιμετωπίζονται ως πλοία χωρίς κράτος, διευρύνοντας ενδεχομένως το πεδίο εφαρμογής για παρέμβαση στη θάλασσα.

Νωρίτερα φέτος, το γαλλικό ναυτικό αναχαίτισε για λίγο ένα δεξαμενόπλοιο για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι επιχειρούσε εντός του σκιώδους στόλου, προτού του επιτρέψει να συνεχίσει το ταξίδι του. Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην άσκηση φυσικών κυρώσεων και στην κατάσχεση αρκετών δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με σκιώδεις στόλους που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, τη Βενεζουέλα και το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις.

Τα σχόλια του Πατρούσεφ, ωστόσο, φάνηκαν να επικεντρώνονται κυρίως στην Ευρώπη, υποδηλώνοντας ότι το Κρεμλίνο είναι επιφυλακτικό ως προς την κλιμάκωση των εντάσεων με την Ουάσινγκτον, ενώ συνεχίζονται οι λεπτές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Ανώτεροι Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στη Γενεύη σήμερα Τρίτη (17/2) για τον τελευταίο γύρο συνομιλιών υψηλού διακυβεύματος που διοργανώνεται από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της πλήρους εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.