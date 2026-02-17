Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ - Τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι ο δικυκλιστής

Ο 29χρονος διακομίστηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (17/02) στη λεωφόρο Στρατού, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο κάτω άκρο ο 29χρονος οδηγός του δικύκλου. Συγκεκριμένα, φέρει σοβαρά κατάγματα ποδοκνημικής (δηλαδή στην περιοχή του αστραγάλου) και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο. Το πόδι του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, ανάμεσά τους μια κινητή ιατρική μονάδα, μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ένα ασθενοφόρο.

Οι διασώστες και ο γιατρός του ΕΚΑΒ παρείχαν επί τόπου εξειδικευμένη υποστήριξη στον τραυματία, στον οποίο χορηγήθηκε αναλγησία για την αντιμετώπιση των πόνων. Αφού σταθεροποιήθηκε κλινικά, ο 29χρονος διακομίστηκε με ασφάλεια στο ΤΕΠ του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

