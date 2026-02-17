Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ιστορικό χρυσό και συγκίνηση για την Ιαπωνία στο καλλιτεχνικό πατινάζ

Ιστορία έγραψαν οι Miura Riku και Kihara Ryuichi, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο ζευγάρι καλλιτεχνικού πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή που συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση.

Μετά από σοβαρό λάθος στο short program, που τους έριξε στην 5η θέση, το ιαπωνικό δίδυμο βρέθηκε με διαφορά επτά βαθμών από την κορυφή. Ωστόσο, στο ελεύθερο πρόγραμμα παρουσίασε μια άψογη και δυναμική εκτέλεση υπό τους ήχους του «Μονομάχου», συγκεντρώνοντας 158,13 βαθμούς - επίδοση παγκόσμιου ρεκόρ στο free skate - και μετατρέποντας το μειονέκτημα σε σχεδόν δεκάβαθμο προβάδισμα.

? On commence gentiment la journée par des larmes ? Retour sur la performance historique de Miura Riku et de Kihara Ryuichi, vécue par leur coach Bruno Marcotte.



Οι δυο τους έγιναν το πρώτο ιαπωνικό ζευγάρι που κατακτά Ολυμπιακό μετάλλιο στο αγώνισμα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους μετά και τους παγκόσμιους τίτλους του 2023 και 2025.

Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή είχε και ο προπονητής τους, Bruno Marcotte, ο οποίος, παρά την απογοήτευση της πρώτης ημέρας, επέμεινε: «Δεν έχει τελειώσει», για να ζήσει τελικά με έντονη συγκίνηση τη μεγάλη δικαίωση από την άκρη του πάγκου.

Η κατάκτηση του χρυσού στο Μιλάνο αποτελεί την κορυφαία στιγμή μιας κοινής πορείας επτά ετών, που ξεκίνησε όταν ο Marcotte τους ένωσε αγωνιστικά και τους οδήγησε στον δρόμο της διεθνούς καταξίωσης.

