Χάος στους Ολυμπιακούς Αγώνες: Σκέιτερ γλίστρησε και παρέσυρε κάμεραμαν - Βίντεο
Από εκεί που προηγούνταν, βρέθηκε τελευταίος ο Καναδός σκέιτερ που έχασε την ισορροπία του και έπεσε στον πάγο, παρασέρνοντας έναν κάμεραμαν
Χάος επικράτησε στον ημιτελικό των 1.000 μέτρων στο αγώνισμα ταχύτητας στο πατινάζ των ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα.
Ο Καναδός αθλητής Felix Roussel έχασε τον έλεγχο και γλίστρησε, πέφτοντας πάνω σε έναν κάμεραμαν, ενώ προηγούνταν με δύο γύρους μέχρι το τέλος της πίστας στο Milano Ice Skating Arena, χάνοντας όλες τις ελπίδες για κατάκτηση ολυμπιακού μεταλλίου.
Ο σχολιαστής του TNT Sports, Ρομπ Χατς, έμεινε άφωνος βλέποντας το περιστατικό και χαρακτήρισε την πτώση σοκαριστική.
Στο τέλος, ο Roussel τερμάτισε πέμπτος στη δεύτερη ημιτελική σειρά και δεν προκρίθηκε για τον τελικό των 1.000 μέτρων. Τη νίκη πήρε ο Νοτιοκορεάτης Jongun Rim, με τον Ολλανδό Jens van’ t Wout να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.
Παράλληλα, ένταση παρατηρήθηκε και στα προημιτελικά των γυναικών στα 500 μέτρα, όπου ένας αγώνας χρειάστηκε να επαναληφθεί τρεις φορές μετά από πτώσεις αθλητριών στον πρώτο γύρο.