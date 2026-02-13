Χάος στους Ολυμπιακούς Αγώνες: Σκέιτερ γλίστρησε και παρέσυρε κάμεραμαν - Βίντεο

Χάος επικράτησε στον ημιτελικό των 1.000 μέτρων στο αγώνισμα ταχύτητας στο πατινάζ των ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα.

Ο Καναδός αθλητής Felix Roussel έχασε τον έλεγχο και γλίστρησε, πέφτοντας πάνω σε έναν κάμεραμαν, ενώ προηγούνταν με δύο γύρους μέχρι το τέλος της πίστας στο Milano Ice Skating Arena, χάνοντας όλες τις ελπίδες για κατάκτηση ολυμπιακού μεταλλίου.

??? | Shorttracker Felix Roussel ging voor goud op de 1000 meter, maar de Canadees ging onderuit en kon een medaille dus vergeten. Tot overmaat van ramp nam hij in zijn val ook nog een cameraman mee. ??? #MilanoCortina2026



Winterspelen ? HBO Maxhttps://t.co/qNcyeHBuL4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 13, 2026

Ο σχολιαστής του TNT Sports, Ρομπ Χατς, έμεινε άφωνος βλέποντας το περιστατικό και χαρακτήρισε την πτώση σοκαριστική.

Στο τέλος, ο Roussel τερμάτισε πέμπτος στη δεύτερη ημιτελική σειρά και δεν προκρίθηκε για τον τελικό των 1.000 μέτρων. Τη νίκη πήρε ο Νοτιοκορεάτης Jongun Rim, με τον Ολλανδό Jens van’ t Wout να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Παράλληλα, ένταση παρατηρήθηκε και στα προημιτελικά των γυναικών στα 500 μέτρα, όπου ένας αγώνας χρειάστηκε να επαναληφθεί τρεις φορές μετά από πτώσεις αθλητριών στον πρώτο γύρο.

