Η κρατική τηλεόραση της Ιταλίας «εξαφάνισε» τα γεννητικά όργανα της διάσημης φιγούρας του Βιτρούβιου

Ο «Βιτρούβιος», η διάσημη φιγούρα του Λεονάρντο ντα Βίντσι προβάλλεται επανειλημμένα στα κανάλια της Rai που μεταδίδουν του Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, μέσω ενός γραφικού που τον μεταμορφώνει στους αγωνιζόμενους αθλητές.

Η γραφική απεικόνιση της κρατικής τηλεόρασης της Ιταλίας αναπαράγει σχεδόν όλες τις λεπτομέρειες του αυθεντικού σχεδίου του Λεονάρντο ντα Βίντσι -μύες, μαλλιά, μύτη, αυτιά και στόμα - εκτός από ένα, τα γεννητικά όργανα.

Την «παράλειψη» αυτή παρατήρησε η Corriere della Sera, η οποία έδωσε μία πιθανή εξήγηση αναφέροντας ότι η Rai με αυτή την κίνηση ακολουθεί τον αυστηρό κανονισμό της ΔΟΕ (Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής) σχετικά με την απαγόρευση προβολής προκλητικού-σεξουαλικού περιεχομένου.

Olimpiadi in tv, che fine hanno fatto i genitali dell'Uomo Vitruviano nella sigla della Rai? https://t.co/HqppP8AUkx — Corriere della Sera (@Corriere) February 12, 2026

