Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: Στη φυλακή οδηγείται ο 64χρονος

Ο 64χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος έπειτα από την απολογία του στην εισαγγελέα Ηρακλείου

Newsbomb

Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: Στη φυλακή οδηγείται ο 64χρονος
cretalive.gr
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δρόμο για τη φυλακή έλαβε την Τρίτη (17/02) ο 64χρονος αδερφοκτόνος που χτύπησε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδερφό του στο πατρικό τους σπίτι, στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο.

Ο 64χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και απολογήθηκε για τα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο πατρικό τους σπίτι.

Ο ίδιος εξ αρχής είχε ομολογήσει το έγκλημά του ενώ από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα παρέμενε απαθής και αμετανόητος.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Γιάννη Χατζηδάκη, ο 64χρονος «συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές, αναγνώρισε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη, τόσο από την οικογένεια του θύματος, όσο και από την κοινωνία».

Ο 64χρονος κατά την απολογία του επανέλαβε πώς σημειώθηκε το φονικό, περιγράφοντας ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν τσακώθηκαν με τον αδελφό του και πως αυτή η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει δεν του επιτρέπει να θυμάται όσα έγιναν, αν και έκανε προσπάθεια και κατάφερε, κάποια πράγματα να τα θυμηθεί. Ανάμεσα σε αυτά που υποστήριξε, σύμφωνα με τον συνήγορό του, ήταν ότι και το θύμα τον χτύπησε και ότι ο ίδιος χρησιμοποίησε το μαχαίρι και χτύπησε το θύμα, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Όπως εξήγησε μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης, ζητήθηκε και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια, αίτημα διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που έγινε δεκτό.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας του έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ο 64χρονος πήρε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα Βιάννου και μίλησε με τις αρχές λέγοντας πως καυγαδίζει έντονα με τον αδερφό του γιατί δεν του δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Οι αστυνομικοί πριν κλείσει το τηλέφωνο άκουσαν τον 67χρονο να λέει πως δεν είχε στην κατοχή του τα κλειδιά ωστόσο – όπως αναφέρεται στη δικογραφία – «κατά την παύση της επικοινωνίας που επακολούθησε, δίχως τον τερματισμό της, έγινε αντιληπτή η κλιμάκωση του επεισοδίου».

Αυτός ήταν και ο λόγος που περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι των δύο αδερφών. Ο αστυνομικός έφτασε στο σπίτι στις 8.05 το βράδυ, ένα τέταρτο μετά το τηλεφώνημα, χρόνος ο οποίος φαίνεται πως ήταν αρκετός για να δολοφονηθεί ο 67χρονος.

«Αστυνομικός του ΑΤ Βιάννου μετέβη στο σημείο στις 20.05μ.μ. και διαπίστωσε στην είσοδο της προσδιορισμένης κατοικίας, την παρουσία του κατηγορούμενου ο οποίος δήλωσε ότι αμέσως πριν είχε βιαιοπραγήσει και προκαλέσει τον θάνατο του 67χρονου με πλήξεις από μαχαίρι»!.

Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά

Πολλαπλές ήταν οι μαχαιριές που κατάφερε ο 64χρονος στο λαιμό του αδερφού του αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 64χρονος «ομολόγησε την τέλεση της πράξης, και δήλωσε ότι κατά την εξέλιξη της μεταξύ τους διένεξης, άσκησε σε βάρος του θύματος φυσική σωματική βία με επανειλημμένα χτυπήματα, με χέρια και πόδια, ιδίως στη περιοχή της κεφαλής και εν συνεχεία επανειλημμένες πλήξεις με μαχαίρι στο τράχηλο προκαλώντας αιμορραγία, ενώ καταληκτικά έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα δίχως να αφαιρέσει το όργανο που χρησιμοποίησε από το σώμα του θύματος. Δήλωσε επίσης ότι αιτία των ανωτέρω πράξεων ήταν η εν γένει στάση και άρνηση του θύματος να παραδώσει τα κλειδιά εκκίνησης του οχήματος που κατείχε 64χρονος θεωρώντας ότι το θύμα τα διατηρεί στην κατοχή του – καθώς και ότι των πράξεων του είχε προηγηθεί η βιαιοπραγία του θύματος εναντίον του».

Τα κλειδιά ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου

Η τραγική ειρωνεία ήταν πως τα κλειδιά, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του καυγά, ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου.

Συγκεκριμένα, στην δικογραφία αναφέρεται: «τα κλειδιά του οχήματος που είχαν αποτελέσει την αφορμή του επεισοδίου εντοπίστηκαν στην επιφάνεια του τραπεζιού στο πάνω σπίτι που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02ΕΛΛΑΔΑ

Διαγωνισμός Vodafone RED: 14 χρόνια προγράμματα Vodafone RED, 14 τυχεροί, 24 μήνες δωρεάν πάγια

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι αρχές μεταφέρουν τους συγγενείς τζιχαντιστών από τον γιγάντιο καταυλισμό Αλ-Χολ

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Θα παραμείνει κρατούμενος έως τη δίκη της 18ης Φεβρουαρίου

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πιστόλι κρότου εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, λίγα μέτρα από την ακτή

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και Περιφέρειας Αττικής

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της, σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σορός της

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις Μόσχας-Κιέβου-Ουάσινγκτον

15:42ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Εξετάζεται το κλείσιμο και τρίτου εργοστασίου

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στη Γενεύη για τα πυρηνικά

15:30ΥΓΕΙΑ

Δίκτυο κέντρων μαστού συγκροτούν πέντε νοσοκομεία του ΕΣΥ

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε στρατιωτική βάση έξω από την Αγία Πετρούπολη

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αριστείδη Μανωλάκο - Παρόντες Τσίπρας, Φάμελλος, Χαρίτσης

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Κινεζική Πρωτοχρονιά: Εορτασμοί στην Ασία για το έτος του Αλόγου της Φωτιάς - Εντυπωσιακές εικόνες

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Εγκρίθηκε και επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ - Τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι ο δικυκλιστής

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Το δράμα των παιδιών στην Ουκρανία - Νέα έκθεση: Πάνω από 3.200 νεκρά ή τραυματισμένα

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Η εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής: Το ματωμένο ξημέρωμα της Πρωτομαγιάς του 1944 – «Μάνα, μην λυπάσαι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Αποκλεισμένο το Μαζαράκι λόγω κατολίσθησης – Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Το μαντήλι του Σπήλιου Αμπελογιάννη, ενός από τους 200 εκτελεσμένους - «Πεθαίνω περήφανος. Ζήτω η λευτεριά»

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αριστείδη Μανωλάκο - Παρόντες Τσίπρας, Φάμελλος, Χαρίτσης

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Θα βυθίσουμε τα πλοία των πειρατών της Δύσης» - Απειλεί με αντίποινα τους Ευρωπαίους

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ