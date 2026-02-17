Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: Στη φυλακή οδηγείται ο 64χρονος

Το δρόμο για τη φυλακή έλαβε την Τρίτη (17/02) ο 64χρονος αδερφοκτόνος που χτύπησε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδερφό του στο πατρικό τους σπίτι, στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο.

Ο 64χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και απολογήθηκε για τα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο πατρικό τους σπίτι.

Ο ίδιος εξ αρχής είχε ομολογήσει το έγκλημά του ενώ από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα παρέμενε απαθής και αμετανόητος.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Γιάννη Χατζηδάκη, ο 64χρονος «συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές, αναγνώρισε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη, τόσο από την οικογένεια του θύματος, όσο και από την κοινωνία».

Ο 64χρονος κατά την απολογία του επανέλαβε πώς σημειώθηκε το φονικό, περιγράφοντας ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν τσακώθηκαν με τον αδελφό του και πως αυτή η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει δεν του επιτρέπει να θυμάται όσα έγιναν, αν και έκανε προσπάθεια και κατάφερε, κάποια πράγματα να τα θυμηθεί. Ανάμεσα σε αυτά που υποστήριξε, σύμφωνα με τον συνήγορό του, ήταν ότι και το θύμα τον χτύπησε και ότι ο ίδιος χρησιμοποίησε το μαχαίρι και χτύπησε το θύμα, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Όπως εξήγησε μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης, ζητήθηκε και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια, αίτημα διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που έγινε δεκτό.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας του έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ο 64χρονος πήρε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα Βιάννου και μίλησε με τις αρχές λέγοντας πως καυγαδίζει έντονα με τον αδερφό του γιατί δεν του δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Οι αστυνομικοί πριν κλείσει το τηλέφωνο άκουσαν τον 67χρονο να λέει πως δεν είχε στην κατοχή του τα κλειδιά ωστόσο – όπως αναφέρεται στη δικογραφία – «κατά την παύση της επικοινωνίας που επακολούθησε, δίχως τον τερματισμό της, έγινε αντιληπτή η κλιμάκωση του επεισοδίου».

Αυτός ήταν και ο λόγος που περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι των δύο αδερφών. Ο αστυνομικός έφτασε στο σπίτι στις 8.05 το βράδυ, ένα τέταρτο μετά το τηλεφώνημα, χρόνος ο οποίος φαίνεται πως ήταν αρκετός για να δολοφονηθεί ο 67χρονος.

«Αστυνομικός του ΑΤ Βιάννου μετέβη στο σημείο στις 20.05μ.μ. και διαπίστωσε στην είσοδο της προσδιορισμένης κατοικίας, την παρουσία του κατηγορούμενου ο οποίος δήλωσε ότι αμέσως πριν είχε βιαιοπραγήσει και προκαλέσει τον θάνατο του 67χρονου με πλήξεις από μαχαίρι»!.

Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά

Πολλαπλές ήταν οι μαχαιριές που κατάφερε ο 64χρονος στο λαιμό του αδερφού του αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 64χρονος «ομολόγησε την τέλεση της πράξης, και δήλωσε ότι κατά την εξέλιξη της μεταξύ τους διένεξης, άσκησε σε βάρος του θύματος φυσική σωματική βία με επανειλημμένα χτυπήματα, με χέρια και πόδια, ιδίως στη περιοχή της κεφαλής και εν συνεχεία επανειλημμένες πλήξεις με μαχαίρι στο τράχηλο προκαλώντας αιμορραγία, ενώ καταληκτικά έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα δίχως να αφαιρέσει το όργανο που χρησιμοποίησε από το σώμα του θύματος. Δήλωσε επίσης ότι αιτία των ανωτέρω πράξεων ήταν η εν γένει στάση και άρνηση του θύματος να παραδώσει τα κλειδιά εκκίνησης του οχήματος που κατείχε 64χρονος θεωρώντας ότι το θύμα τα διατηρεί στην κατοχή του – καθώς και ότι των πράξεων του είχε προηγηθεί η βιαιοπραγία του θύματος εναντίον του».

Τα κλειδιά ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου

Η τραγική ειρωνεία ήταν πως τα κλειδιά, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του καυγά, ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου.

Συγκεκριμένα, στην δικογραφία αναφέρεται: «τα κλειδιά του οχήματος που είχαν αποτελέσει την αφορμή του επεισοδίου εντοπίστηκαν στην επιφάνεια του τραπεζιού στο πάνω σπίτι που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος».

