Η Kia επενδύει δυναμικά στα σπορ EV GT
Η Kia ενισχύει αποφασιστικά την παρουσία της στα ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων, παρουσιάζοντας τις εκδόσεις GT των EV3, EV4 και EV5 στην έκθεση των Βρυξελλών.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με ισχύ έως 302 ίππους και τετρακίνηση, τα νέα μοντέλα έρχονται να συμπληρώσουν τα ήδη γνωστά EV6 GT και EV9 GT, επιβεβαιώνοντας ότι οι σπορ εκδόσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11 ∙ MEETING POINT
Άγνωστος Χ η Καρυστιανού που δημιουργεί σκηνικό χαμηλών πτήσεων για όλους
11:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» μέσα από τα μάτια του Ιάσονα Χρόνη
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Kia επενδύει δυναμικά στα σπορ EV GT
10:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε η Περιμετρική της Πάτρας
10:30 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ