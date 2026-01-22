Το Tata Punch είναι από τα πιο φτηνά SUV στον κόσμο

Του Γιάννη Σκουφή

Το ανανεωμένο Tata Punch που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ινδία, διεκδικεί επάξια τον τίτλο του φτηνότερου SUV με σύγχρονη αισθητική και εξοπλισμό που θα ζήλευαν ακριβότερα αυτοκίνητα. Η βασική έκδοση ξεκινά από περίπου 5.700 ευρώ, προσφέροντας ένα πακέτο που δύσκολα βρίσκει κανείς σε αυτή την τιμή.

Παρά τις μικρές του διαστάσεις (3,83 μέτρα μήκος), το Punch διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος (19,3 εκ.) και δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως και 40 εκατοστών, χαρακτηριστικά που ενισχύουν την off-road εικόνα του. Μάλιστα, το facelift περιλαμβάνει νέους προφυλακτήρες, LED φωτιστικά σώματα και 16άρες ζάντες.

Το εσωτερικό έχει αναβαθμιστεί με μεγαλύτερη οθόνη αφής 10,25 ιντσών, πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, νέα καθίσματα και ασύρματη φόρτιση για smartphones. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται ακόμα και κάμερα 360 μοιρών, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για την κατηγορία.

Η μεγάλη αναβάθμιση αφορά τον turbo κινητήρα των 1,2 λίτρων με τους 120 ίππους, που συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Παράλληλα διατίθενται και εκδόσεις με ατμοσφαιρικό ή bi-fuel (βενζίνη/ φυσικό αέριο) εκδόσεις, ενώ η ηλεκτρική έκδοση Punch EV αναμένεται σύντομα.

Το Punch διατίθεται αποκλειστικά στην Ινδία, αλλά δείχνει τι μπορούν να προσφέρουν οι κατασκευαστές σε αγορές με έμφαση στο χαμηλό κόστος. Αν και δεν πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, μια προσαρμοσμένη έκδοσή του θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον και στην Ελλάδα, καλύπτοντας ένα κενό στα προσιτά SUV πόλης κάπου στις 17.000 ευρώ. Λέμε, τώρα.