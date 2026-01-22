Τα μικρά Fiat θα έχουν κόφτη στην τελική τους για λόγους ασφαλείας;
Στο πλαίσιο της προσαρμογής στις όλο και πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Fiat εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τεχνητά την τελική ταχύτητα των πιο μικρών και προσιτών μοντέλων της, ως μια πιο ρεαλιστική και οικονομικά βιώσιμη λύση.
Τη σκέψη αυτή διατύπωσε δημόσια ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής εταιρείας Olivier Francois, μιλώντας στο βρετανικό Autocar.
Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει ιδιαίτερη λογική να «υπερ-εξοπλίζονται» αυτοκίνητα πόλης με ακριβά συστήματα υποβοήθησης, μόνο και μόνο για να μπορούν θεωρητικά να ξεπερνούν τα νόμιμα όρια ταχύτητας
