Οι νέες Alfa Romeo Giulia και Stelvio θα εμφανιστούν από το 2028 και μετά

Του Γιάννη Σκουφή

Με φόντο τις αδύναμες επιδόσεις στις διεθνείς αγορές και τις μεταβαλλόμενες πολιτικές για την ηλεκτροκίνηση, η Alfa Romeo αποφάσισε να καθυστερήσει την ανανέωση των Giulia και Stelvio. Αντί για το 2025 όπως αρχικά σχεδιαζόταν, τα νέα μοντέλα, που θα βασίζονται στην πλατφόρμα STLA Large του ομίλου Stellantis, αναμένονται πλέον το 2028.

Σύμφωνα με τον CEO της μάρκας, Santo Ficili, η καθυστέρηση προκύπτει από την ανάγκη να «αλλάξουν τα πάντα», καθώς εγκαταλείπεται η αρχική πρόθεση για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η νέα στρατηγική προβλέπει συνδυασμό ηλεκτρικών, plug-in υβριδικών και πιθανώς επαυξημένης αυτονομίας εκδόσεων, προκειμένου να καλυφθεί ένα ευρύτερο φάσμα αγοραστών και να προσαρμοστεί η μάρκα στις πιο ευέλικτες ευρωπαϊκές απαιτήσεις εκπομπών μετά το 2035.

Παράλληλα, η αγορά των ΗΠΑ παραμένει προβληματική, καθώς το 2025 οι συνολικές ταξινομήσεις της Alfa Romeo εκεί έφτασαν μόλις τα 5.652 αυτοκίνητα, με τη Giulia, τη Stelvio και την Tonale να μην καταφέρνουν να ανταγωνιστούν ούτε το BMW X4. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απόφαση για ολική αναθεώρηση της προσέγγισης φαίνεται αναγκαία.

Έτσι, η επόμενη Stelvio και Giulia αναμένεται να διαθέτουν εξελιγμένη ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και ενδεχομένως τον εξακύλινδρο twin-turbo κινητήρα των 3,0 λίτρων που χρησιμοποιεί η Dodge.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν στην εκδήλωση Capital Markets Day του ομίλου Stellantis. Μέχρι τότε, τα τρέχοντα μοντέλα θα παραμείνουν στην παραγωγή έως τα τέλη του 2027.