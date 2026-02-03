140 χρόνια αυτοκίνητο: Η Mercedes-Benz γιορτάζει το παρελθόν και ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον
Στις 29 Ιανουαρίου 1886, με την κατάθεση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το τρίτροχο Patent Motorwagen από τον Carl Benz, γεννήθηκε επίσημα το αυτοκίνητο.
Εκατόν σαράντα χρόνια αργότερα, η Mercedes-Benz επιστρέφει σε αυτή την ιστορική ημερομηνία όχι απλώς για να τιμήσει το παρελθόν της, αλλά για να υπογραμμίσει τον ρόλο της ως ενός από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης και μελλοντικής κινητικότητας.
