140 χρόνια αυτοκίνητο: Η Mercedes-Benz γιορτάζει το παρελθόν και ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον

Εκατόν σαράντα χρόνια αργότερα, η Mercedes-Benz επιστρέφει σε αυτή την ιστορική ημερομηνία όχι απλώς για να τιμήσει το παρελθόν της, αλλά για να υπογραμμίσει τον ρόλο της ως ενός από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης και μελλοντικής κινητικότητας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας