Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη - Ο υπερυπολογιστής έβγαλε πόρισμα

Και οι τρεις ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, που θα αγωνιστούν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης σε Champions και Europa League, εξακολουθούν να υπολείπονται των αντιπάλων τους στα ποσοστά πρόκρισης, που παρουσίασε ενημερωμένα τη Δευτέρα (2/2) ο υπερυπολογιστής της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta.

Στο Champions League ο Ολυμπιακός έχει 40,39% έναντι 59,61% της Λεβερκούζεν, με τις εκτιμήσεις για συμμετοχή στα προημιτελικά στο 5,72%, στα ημιτελικά στο 1,64%, στον τελικό στο 0,39%, ενώ ως πιθανός τροπαιούχος έχει 0,13%.

Στο Europa League o ΠΑΟΚ έχει ποσοστό πρόκρισης στους «16» 46,83% έναντι 53,17% της Θέλτα, με τις εκτιμήσεις για συμμετοχή στα προημιτελικά στο 10,54%, στα ημιτελικά στο 4,37%, στον τελικό στο 1,89%, ενώ ως πιθανός τροπαιούχος έχει 0,61%.

Ο Παναθηναϊκός, που θα αγωνιστεί επίσης στο Europa League, έχει ποσοστό πρόκρισης στους «16» 43,36% έναντι 56,64% της Βικτόρια Πλζεν, με τις εκτιμήσεις για συμμετοχή στα προημιτελικά στο 13,82%, στα ημιτελικά στο 4,35%, στον τελικό στο 0,93%, ενώ ως πιθανός τροπαιούχος έχει 0,26%.

Στο Conference League η ΑΕΚ, η οποία έχει εξασφαλίσει ήδη θέση στους «16» έχει ποσοστό για συμμετοχή στα προημιτελικά στο 73,40%, στα ημιτελικά στο 42,35%, στον τελικό στο 18,98%, ενώ ως πιθανή τροπαιούχος έχει 8,86%, τρίτο φαβορί πίσω μόνο από τις Κρίσταλ Πάλας (32,47%) και Στρασμπούρ (14,88%).