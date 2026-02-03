Αστυνομικός της Βουλής: Αρνείται ότι βίαζε τα παιδιά του – Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη

Κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς παρουσία κοινού ή δημοσιότητας αποφασίστηκε να διεξαχθεί η δίκη που αφορά τον πρώην αστυνομικό της Βουλής και την εν διαστάσει σύζυγό του, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες, οι οποίες αγγίζουν και τη σεξουαλική κακοποίηση των ανήλικων παιδιών τους.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν πρότασης της εισαγγελέως της έδρας, η οποία υπογράμμισε ότι στην υπόθεση συντρέχουν απολύτως ειδικοί λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και, κυρίως, των παιδιών. Όπως σημείωσε, η φύση των αδικημάτων και το εύρος της δημοσιότητας καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή της δίκης χωρίς ακροατήριο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ψυχική επιβάρυνση των ανηλίκων.

Στην εισαγγελική πρόταση συναίνεσαν και οι δύο πλευρές. Ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην αστυνομικού τόνισε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ανήλικα παιδιά, τα οποία έχουν μπροστά τους ολόκληρη τη ζωή τους και δεν θα πρέπει να στιγματιστούν από τη δημόσια έκθεση μιας τόσο ευαίσθητης δικαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, ο Γιάννης Μπαρκαγιάννης, συνήγορος της μητέρας των παιδιών, επικαλέστηκε πορίσματα παιδοψυχολόγων, σύμφωνα με τα οποία κάθε νέα αναπαραγωγή της υπόθεσης στη δημοσιότητα επιδρά αρνητικά στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο πρώην αστυνομικός, μέσω του συνηγόρου του, δήλωσε ότι αρνείται το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, ενώ προανήγγειλε την προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία –όπως υποστήριξε– θα ενισχύσουν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισής του.

Στο ακροατήριο βρέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι. Ο πρώην αστυνομικός παραμένει προσωρινά κρατούμενος, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του έχει αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία της ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 15 μήνες, έπειτα από καταγγελία της γυναίκας, η οποία περιέγραψε ένα πολυετές περιβάλλον φόβου και τρομοκρατίας, τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά της.

Κατόπιν των καταγγελιών, ο πρώην αστυνομικός συνελήφθη και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κατηγορητήριο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Κατά την πορεία της ανακριτικής διαδικασίας, ωστόσο, ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη και σε βάρος της καταγγέλλουσας, μητέρας των παιδιών. Πλέον κατηγορείται από κοινού με τον εν διαστάσει σύζυγό της για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Βαρύ κατηγορητήριο και δίκη τον Ιανουάριο

Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, περιλαμβάνοντας βιασμούς των παιδιών αλλά και της συζύγου, καθώς και γενετήσιες πράξεις και βασανιστήρια.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες, όπως ο βιασμός κατ’ εξακολούθηση, η πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή, κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και η ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

«Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω»

Η φρίκη αποτυπώνεται και στις απολογίες των κατηγορούμενων, καθώς και στις καταθέσεις των παιδιών τους. «Ο πατέρας μου μας βαρούσε, όπως και τη μητέρα μας. Με έχει βαρέσει με σφαλιάρες, με σήκωνε στον αέρα και έπεφτα κάτω και χρησιμοποιούσε το γκλομπ που έχουν οι αστυνομικοί. Μας έκαιγε, εμένα ειδικά, στο στήθος με τον αναπτήρα. Φοβόμουν, βαρούσε πάρα πολύ και με ζωστήρα. Μας πατούσε με τα παπούτσια του», έχει καταθέσει ένα από τα παιδιά της οικογένειας.

Σοκ προκαλεί και η μαρτυρία ενός άλλου παιδιού: «Με τραβούσε από τα μαλλιά, με πατούσε, με κλωτσούσε και μου έριχνε μπουνιές και σφαλιάρες. Είχε βάλει τον αδελφό μου, όταν ήταν μικρός, σε έναν κουβά με νερό και τον έπνιγε. Είχε πάρει δύο αδελφές μου στην κρεβατοκάμαρα, τις ξεγύμνωσε και τις χτυπούσε με το γκλομπ», αποκαλύπτει.

