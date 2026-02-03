Αστυνομικός της Βουλής: Αρνείται ότι βίαζε τα παιδιά του – Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη

Ο πρώην αστυνομικός επανέλαβε ότι αρνείται το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται

Άγγελος Βουράκης

Αστυνομικός της Βουλής: Αρνείται ότι βίαζε τα παιδιά του – Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς παρουσία κοινού ή δημοσιότητας αποφασίστηκε να διεξαχθεί η δίκη που αφορά τον πρώην αστυνομικό της Βουλής και την εν διαστάσει σύζυγό του, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες, οι οποίες αγγίζουν και τη σεξουαλική κακοποίηση των ανήλικων παιδιών τους.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν πρότασης της εισαγγελέως της έδρας, η οποία υπογράμμισε ότι στην υπόθεση συντρέχουν απολύτως ειδικοί λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και, κυρίως, των παιδιών. Όπως σημείωσε, η φύση των αδικημάτων και το εύρος της δημοσιότητας καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή της δίκης χωρίς ακροατήριο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ψυχική επιβάρυνση των ανηλίκων.

Στην εισαγγελική πρόταση συναίνεσαν και οι δύο πλευρές. Ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην αστυνομικού τόνισε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ανήλικα παιδιά, τα οποία έχουν μπροστά τους ολόκληρη τη ζωή τους και δεν θα πρέπει να στιγματιστούν από τη δημόσια έκθεση μιας τόσο ευαίσθητης δικαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, ο Γιάννης Μπαρκαγιάννης, συνήγορος της μητέρας των παιδιών, επικαλέστηκε πορίσματα παιδοψυχολόγων, σύμφωνα με τα οποία κάθε νέα αναπαραγωγή της υπόθεσης στη δημοσιότητα επιδρά αρνητικά στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο πρώην αστυνομικός, μέσω του συνηγόρου του, δήλωσε ότι αρνείται το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, ενώ προανήγγειλε την προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία –όπως υποστήριξε– θα ενισχύσουν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισής του.

Στο ακροατήριο βρέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι. Ο πρώην αστυνομικός παραμένει προσωρινά κρατούμενος, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του έχει αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία της ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 15 μήνες, έπειτα από καταγγελία της γυναίκας, η οποία περιέγραψε ένα πολυετές περιβάλλον φόβου και τρομοκρατίας, τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά της.

Κατόπιν των καταγγελιών, ο πρώην αστυνομικός συνελήφθη και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κατηγορητήριο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Κατά την πορεία της ανακριτικής διαδικασίας, ωστόσο, ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη και σε βάρος της καταγγέλλουσας, μητέρας των παιδιών. Πλέον κατηγορείται από κοινού με τον εν διαστάσει σύζυγό της για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Βαρύ κατηγορητήριο και δίκη τον Ιανουάριο

Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, περιλαμβάνοντας βιασμούς των παιδιών αλλά και της συζύγου, καθώς και γενετήσιες πράξεις και βασανιστήρια.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες, όπως ο βιασμός κατ’ εξακολούθηση, η πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή, κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και η ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

«Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω»

Η φρίκη αποτυπώνεται και στις απολογίες των κατηγορούμενων, καθώς και στις καταθέσεις των παιδιών τους. «Ο πατέρας μου μας βαρούσε, όπως και τη μητέρα μας. Με έχει βαρέσει με σφαλιάρες, με σήκωνε στον αέρα και έπεφτα κάτω και χρησιμοποιούσε το γκλομπ που έχουν οι αστυνομικοί. Μας έκαιγε, εμένα ειδικά, στο στήθος με τον αναπτήρα. Φοβόμουν, βαρούσε πάρα πολύ και με ζωστήρα. Μας πατούσε με τα παπούτσια του», έχει καταθέσει ένα από τα παιδιά της οικογένειας.

Σοκ προκαλεί και η μαρτυρία ενός άλλου παιδιού: «Με τραβούσε από τα μαλλιά, με πατούσε, με κλωτσούσε και μου έριχνε μπουνιές και σφαλιάρες. Είχε βάλει τον αδελφό μου, όταν ήταν μικρός, σε έναν κουβά με νερό και τον έπνιγε. Είχε πάρει δύο αδελφές μου στην κρεβατοκάμαρα, τις ξεγύμνωσε και τις χτυπούσε με το γκλομπ», αποκαλύπτει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απαγορεύει τα social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών: «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

TMZ: Στο φως το πορνογραφικό υλικό του Επστάιν - Bίντεο και εικόνες από τους σκληρούς δίσκους που «χτενίζει» το FBI

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της X για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο

11:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Κλέιτον

11:42LIFESTYLE

Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα»: «Δολοφονείται ο χαρακτήρας μου» - «Πάρτε το πίσω, αλλιώς σας κλείνω τη γραμμή»!

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Καθαρίζουν» τον χώρο με ειδικά χημικά για να επανεκκινήσουν οι έρευνες στο σημείο μηδέν

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: «Τσουχτερό» πρόστιμο για τις πίσω ζώνες - Τι προβλέπεται

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καχυποψία για τις προθέσεις των Αμερικανών για το Ιράν – Η εκτίμηση ότι η Ουάσινγκτον θα επιλέξει τη στρατιωτική λύση

11:22Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Στον πάγο ο ανασχηματισμός - Το σενάριο για τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολουθούσα το GPS», αναφέρει ο μπασκετμπολίστας που οδηγούσε στις γραμμές του τρένου

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τεχνολογική λύση που απογειώνει την κερδοφορία του ξενοδοχείου σας

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό Hyundai Staria γίνεται και αυτοκινούμενο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Έρχονται ταξί χωρίς οδηγό από Σεπτέμβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο

10:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη διαφήμιση της Grubhub για το Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ - Δείτε το σποτ

10:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στoίχημα

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι στρατηγοί της Κίνας εξαφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο - Κενό στην ηγεσία του δεύτερου ισχυρότερου στρατού στον κόσμο

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Κύθνου: Δίνει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για παιδίατρο και παθολόγο

10:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ - Οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο παιδιών 5 και 9 ετών στον Κορυδαλλό

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Καλαϊτζίδης του Ρουβίκωνα για την επίθεση σε εταιρεία στο Μενίδι

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

10:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αστυνομικός της Βουλής: Αρνείται ότι βίαζε τα παιδιά του – Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι θα ισχύει για το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

08:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος στο ακαταδίωκτο υπουργών, συνταγματικά φρένο στα ελλείμματα, σύνδεση αξιολόγησης με άρση μονιμότητας και μη κρατικά πανεπιστήμια: Η Συνταγματική αναθεώρηση που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Υπόθεση Δουρή: Η αποτρόπαια ιστορία του πατέρα που κακοποίησε και σκότωσε τον γιο του

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ο Φλεβάρης φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές – Πότε πάνε ταμείο ο συνταξιούχοι

11:22Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Στον πάγο ο ανασχηματισμός - Το σενάριο για τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολουθούσα το GPS», αναφέρει ο μπασκετμπολίστας που οδηγούσε στις γραμμές του τρένου

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα φάει μήνυση η Κωνσταντοπούλου γιατί μου καταλόγισε δόλο για την "Βιολάντα"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ