Καιρός: Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Σήμερα (03/02) η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στη χώρα, αλλά από αύριο, έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Μετά το σύντομο διάλειμμα ηλιοφάνειας για σήμερα (03/02), ο καιρός «χαλάει» ξανά απότομα από αύριο. Νέο κύμα κακοκαιρίας εμφανίζεται με νεφώσεις, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σήμερα θα είναι γενικά μία μέρα «ανάσας». Από αύριο, όμως, συνεχίζεται η «παρέλαση» των βαρομετρικών χαμηλών από την Κεντρική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ενώ, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας να ξεκινήσει από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο θα απασχολήσει την Ελλάδα από την Πέμπτη (05/02). Πέρα από τις πολλές βροχές, θα μεταφέρει και αρκετές ποσότητες αφρικανικής σκόνης, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Το δελτίο της ΕΜΥ:

Πρόγνωση για την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά, καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12℃ με 13℃ και τοπικά τους 14℃, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15℃ με 17℃ και τοπικά στα δυτικά, τα νότια και τη νησιωτική χώρα τους 18℃ με 19℃.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου

Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία και στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.
Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 07 Φεβρουαρίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

