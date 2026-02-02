Καιρός αύριο: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας-Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Newsbomb

Καιρός αύριο: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας-Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τοπικές βροχές και νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη Θράκη τους 8 βαθμούς κελσίου, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Αττική και στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 3 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 16 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών έως και το μεσημέρι με τους ανέμους να πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 6 και 12 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία έως και το απόγευμα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους στα Δωδεκάνησα αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Φουσκώνει» η εσωτερική κοίτη του Πηνειού - Σε επιφυλακή ΔΕΥΑΛ και Πολιτική Προστασία

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Ι.Χ με δίκυκλο στην Πάτρα - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

21:41LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ ως Εμπενίζερ Σκρουτζ: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

21:33LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με τον 6 μηνών γιο της

21:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη - Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας-Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικές του προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα καταθέσει το ΚΚΕ - Καμία συναίνεση στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

21:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο - Το 2026 θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα»

21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπακτος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά - Τέσσερις συλλήψεις

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Τι είπε για ελληνοτουρκικά, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές

20:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Αναθεώρηση: Υλοποιείται πολιτικό σχέδιο επικίνδυνο για την πατρίδα μας

20:44WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Αθλητής βόλεϊ δίδαξε την «τέχνη της συγγνώμης» έπειτα από κατά λάθος χτύπημα σε επόπτρια αγώνα - Η κίνηση που άφησε άπαντες άφωνους

20:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Βίντεο της Ένωσης με 21 λάθη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Μακελειό από τον Μάκελι»

20:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Moltbook: Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για AI χρήστες είναι γεγονός - Πώς λειτουργεί

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Chevron: Σε τροχιά ανάπτυξης μπαίνει το κοίτασμα «Αφροδίτη» στην Κύπρο

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στους Λειψούς – Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το νησί

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό - Ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους

19:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο, το τέλος των πανελλαδικών, ο διάλογος και το χρονοδιάγραμμα

19:56LIFESTYLE

Ελένη Βουλγαράκη: Ο Παπανώτας και η δημόσια στήριξη από τους παρουσιαστές

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοίνωση της ΑΕΚ για τη διαιτησία Μάκελι: «Συνολικά 21 σοβαρά λάθη, το ποδόσφαιρο θα καθαρίσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Τι είπε για ελληνοτουρκικά, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές

18:54ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος αποκαλύπτει δύο συμπτώματα καρκίνου που σημαίνουν ότι πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα γιατρό

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

20:44WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Αθλητής βόλεϊ δίδαξε την «τέχνη της συγγνώμης» έπειτα από κατά λάθος χτύπημα σε επόπτρια αγώνα - Η κίνηση που άφησε άπαντες άφωνους

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

19:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο, το τέλος των πανελλαδικών, ο διάλογος και το χρονοδιάγραμμα

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό - Ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» ξέσπασε η μητέρα της στο δικαστήριο

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

12:20WHAT THE FACT

Βόρεια Κορέα: Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό - Και όμως δεν είναι στο 2026!

18:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Η EuroLeague ανακοίνωσε την ημερομηνία διάθεσης των εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ