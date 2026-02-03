FT: Αν οι Ρώσοι παραβιάσουν την εκεχειρία θα προκαλέσουν στρατιωτική απάντηση ΗΠΑ και Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντηση στο κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τους εταίρους της ότι ενδεχόμενες παραβιάσεις της Ρωσίας σε μία μελλοντική συμφωνία εκεχειρίας θα ενεργοποιούν συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπαν στους Financial Times πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, το σχέδιο συζητήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και προβλέπει πολυεπίπεδη αντίδραση σε οποιαδήποτε παραβίαση μιας συμφωνημένης εκεχειρίας από τη Ρωσία.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, δεύτερος από δεξιά, περπατά μαζί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεύτερος από αριστερά, καθώς συμμετέχουν σε μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025. Pool Reuters

Εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και της Ουάσινγκτον, ανάμεσα τους και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη, στο πλαίσιο συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η πρόταση, σύμφωνα με τους FT, αναφέρει ότι κάθε ρωσική παραβίαση της εκεχειρίας θα προκαλεί αντίδραση εντός 24 ωρών, αρχικά με μία διπλωματική προειδοποίηση και, εφόσον χρειαστεί, με ενέργειες του ουκρανικού στρατού για τον περιορισμό της παράβασης.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν πέραν αυτού, το σχέδιο θα περάσει στη δεύτερη φάση της παρέμβασης με τη χρήση δυνάμεων από τον λεγόμενο «συνασπισμό των προθύμων», στον οποίο συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και η Βρετανία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι σε περίπτωση ευρύτερης επίθεσης, θα ενεργοποιείται, 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση, συντονισμένη αντίδραση από δύναμη που θα έχει δυτική υποστήριξη και στην οποία θα ενσωματώνεται και ο αμερικανικός στρατός.

