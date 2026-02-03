Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο έπειτα από «ανάπαυλα» λίγων ημερών - 1.170 κτίρια χωρίς θέρμανση

Η Ρωσία επανέλαβε την περασμένη νύκτα τις επιθέσεις της στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές, έπειτα από διακοπή μερικών ημερών των πληγμάτων εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας την οποία είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι 1.170 κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα έχουν μείνει χωρίς θέρμανση μετά τη ρωσική επίθεση.

Russia Launches Largest Attack on Kyiv This Year



Over 400 drones and 60 missiles strike the capital overnight, igniting residential high-rises and shattering the brief US-brokered energy ceasefire amid freezing cold.



Casualties and widespread blackouts reported as Putin resumes… pic.twitter.com/AbtnYW837Q — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) February 3, 2026

«Οι Ρώσοι αποφάσισαν να πλήξουν το Κίεβο σε συνθήκες παγετού», δήλωσε εξάλλου ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο, κάνοντας λόγο για δύο τραυματίες.

Η θερμοκρασία το πρωί της Τρίτης έφτασε τους -24 βαθμούς Κελσίου στο Κίεβο. windy.com

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι δέχθηκε αίτημα του αμερικανού προέδρου να μην πλήττει το Κίεβο και το ενεργειακό δίκτυο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, πριν από μια επανάληψη των τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

Ζημιές στο Κίεβο από ρωσικά πλήγματα. Χ

Η Ρωσία είχε πάντως συνεχίσει τα πλήγματα στην υπόλοιπη χώρα. Μια επίθεση προχθές, Κυριακή, εναντίον λεωφορείου που μετέφερε τους εργάτες ενός ανθρακωρυχείου στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολική Ουκρανία) στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους.

Μια δεύτερη σύνοδος των συνομιλιών ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον για την εξεύρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο, η οποία επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί την Κυριακή, πρόκειται να διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη, και μεθαύριο, Πέμπτη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τον Ιανουάριο, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν προκαλέσει στο Κίεβο διακοπές της θέρμανσης πρωτοφανούς έκτασης και διάρκειας από την αρχή της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο 2022.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν νωρίς σήμερα το πρωί στους -17 βαθμούς Κελσίου στο Κίεβο και στους -23 βαθμούς Κελσίου στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν επίσης από νυκτερινό πλήγμα.

