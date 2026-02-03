Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Σημειώθηκαν εκρήξεις στο Κίεβο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν επιδρομή στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της ουκρανικής επικράτειας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτήρια.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις και ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι και drones.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, ένα κτήριο εκπαιδευτικού θεσμού και μια εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, σημείωσε πως διέταξε να σπεύσουν ομάδες των πρώτων βοηθειών σε τομείς της πόλης.

Ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, έκανε επίσης λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα αναφέρθηκε ομοίως σε ρωσικά πλήγματα, όπως και ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ με αλλεπάλληλα μηνύματά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.