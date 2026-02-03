Ηνωμένο Βασίλειο: Έρχονται ταξί χωρίς οδηγό από Σεπτέμβριο

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχεδιάζει να επιτρέψει στα ταξί χωρίς οδηγό να λειτουργούν στην πόλη, αλλά δεν έχει δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία

Newsbomb

Ηνωμένο Βασίλειο: Έρχονται ταξί χωρίς οδηγό από Σεπτέμβριο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέχρι το Λονδίνο επιθυμεί να φτάσει τον Σεπτέμβριο η Waymo, η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι σχεδιάζει να αλλάξει τους κανονισμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ώστε να επιτρέψει στα ταξί χωρίς οδηγό να λειτουργούν στην πόλη, αλλά δεν έχει δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, αναφέρει το BBC.

Η Waymo δήλωσε ότι μια πιλοτική υπηρεσία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και η υπουργός Τοπικών Μεταφορών Λίλιαν Γκρίνγουντ δήλωσε: «Υποστηρίζουμε την Waymo και άλλους φορείς εκμετάλλευσης μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων μας για επιβατικά αυτοκίνητα και των κανονισμών υπέρ της καινοτομίας, ώστε να γίνουν τα αυτόνομα αυτοκίνητα πραγματικότητα στους βρετανικούς δρόμους».

Η εταιρεία, η οποία ανήκει στην Alphabet, μητρική της Google, παρουσίασε έναν στόλο αυτοκινήτων που έφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου.

Τα οχήματα της Waymo χειρίζεται αυτή τη στιγμή ένας οδηγός ασφαλείας, ο οποίος χαρτογραφεί τους δρόμους, αναφέρει το BBC. Αλλά όταν η υπηρεσία ξεκινήσει να απευθύνεται σε επιβάτες που πληρώνουν, δεν θα υπάρχει άνθρωπος στο τιμόνι.

Ασφαλέστεροι οι δρόμοι... χωρίς οδηγούς

Η Γκρίνγουντ, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση της Waymo, δήλωσε ότι αναμένει ότι τα οχήματα χωρίς οδηγό θα κάνουν τους δρόμους της πόλης ασφαλέστερους.

«Γνωρίζουμε ότι, σε αντίθεση με τους ανθρώπους οδηγούς, τα αυτοματοποιημένα οχήματα δεν κουράζονται, δεν αποσπάται η προσοχή τους και δεν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ», είπε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα αυτόνομα οχήματα έπρεπε επίσης να πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, «συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από χάκερ και κυβερνοαπειλές» προτού επιτραπούν στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτοκίνητα Waymo βρίσκονται ήδη στους δρόμους του Λονδίνου, με οδηγούς ασφαλείας που πραγματοποιούν χαρτογράφηση. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα προς ενοικίαση.

Η κυβέρνηση έχει εκτιμήσει ότι η βιομηχανία αυτόνομων οχημάτων θα μπορούσε να προσθέσει 42 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2035 και να δημιουργήσει σχεδόν 40.000 νέες θέσεις εργασίας, αναφέρει το BBC.

Οι επιβάτες θα μπορούν να καλούν το Waymo robotaxi μέσω μιας εφαρμογής, μόλις το επιτρέψουν οι κανόνες.

Με τέσσερα συστήματα αισθητήρων η λειτουργία του Waymo

Το όχημα Waymo χρησιμοποιεί τέσσερα συστήματα αισθητήρων για τη συλλογή δεδομένων από τον κόσμο γύρω του: lidar, όραση, ραντάρ και μικρόφωνο.

Ισχυρίζεται ότι αυτή η τεχνολογία, επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων σε απόσταση έως και τριών γηπέδων ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας πλήρη επίγνωση του περιβάλλοντος σε 360 μοίρες. Επίσης αυτοί οι αισθητήρες εξασφαλίζουν ότι το αυτοκίνητο μπορεί να πλοηγηθεί με ασφάλεια και σε περιπτώσεις κακοκαιρίας (βροχή, ομίχλη).

Ένας ισχυρός υπολογιστής στο πορτμπαγκάζ επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα και προσδιορίζει τις ενέργειες και τις αντιδράσεις του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Ένας εκπρόσωπος της Waymo δήλωσε ότι οι τιμές θα είναι «ανταγωνιστικές» αλλά «premium» και θα αυξάνονται σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Η Waymo συνεργάζεται με την Jaguar για το ρομποτικό της ταξί.

Οι ανταγωνιστικές εταιρείες Uber και Lyft είναι επίσης έτοιμες να λανσάρουν υπηρεσίες robotaxi στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν αλλάξουν οι κανόνες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απαγορεύει τα social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών: «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

TMZ: Στο φως το πορνογραφικό υλικό του Επστάιν - Bίντεο και εικόνες από τους σκληρούς δίσκους που «χτενίζει» το FBI

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της X για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο

11:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Κλέιτον

11:42LIFESTYLE

Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα»: «Δολοφονείται ο χαρακτήρας μου» - «Πάρτε το πίσω, αλλιώς σας κλείνω τη γραμμή»!

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Καθαρίζουν» τον χώρο με ειδικά χημικά για να επανεκκινήσουν οι έρευνες στο σημείο μηδέν

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: «Τσουχτερό» πρόστιμο για τις πίσω ζώνες - Τι προβλέπεται

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καχυποψία για τις προθέσεις των Αμερικανών για το Ιράν – Η εκτίμηση ότι η Ουάσινγκτον θα επιλέξει τη στρατιωτική λύση

11:22Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Στον πάγο ο ανασχηματισμός - Το σενάριο για τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολουθούσα το GPS», αναφέρει ο μπασκετμπολίστας που οδηγούσε στις γραμμές του τρένου

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τεχνολογική λύση που απογειώνει την κερδοφορία του ξενοδοχείου σας

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό Hyundai Staria γίνεται και αυτοκινούμενο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Έρχονται ταξί χωρίς οδηγό από Σεπτέμβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο

10:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη διαφήμιση της Grubhub για το Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ - Δείτε το σποτ

10:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στoίχημα

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι στρατηγοί της Κίνας εξαφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο - Κενό στην ηγεσία του δεύτερου ισχυρότερου στρατού στον κόσμο

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Κύθνου: Δίνει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για παιδίατρο και παθολόγο

10:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ - Οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο παιδιών 5 και 9 ετών στον Κορυδαλλό

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Καλαϊτζίδης του Ρουβίκωνα για την επίθεση σε εταιρεία στο Μενίδι

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

10:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αστυνομικός της Βουλής: Αρνείται ότι βίαζε τα παιδιά του – Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι θα ισχύει για το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

08:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος στο ακαταδίωκτο υπουργών, συνταγματικά φρένο στα ελλείμματα, σύνδεση αξιολόγησης με άρση μονιμότητας και μη κρατικά πανεπιστήμια: Η Συνταγματική αναθεώρηση που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Υπόθεση Δουρή: Η αποτρόπαια ιστορία του πατέρα που κακοποίησε και σκότωσε τον γιο του

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ο Φλεβάρης φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές – Πότε πάνε ταμείο ο συνταξιούχοι

11:22Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Στον πάγο ο ανασχηματισμός - Το σενάριο για τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολουθούσα το GPS», αναφέρει ο μπασκετμπολίστας που οδηγούσε στις γραμμές του τρένου

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα φάει μήνυση η Κωνσταντοπούλου γιατί μου καταλόγισε δόλο για την "Βιολάντα"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ