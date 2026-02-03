Ηνωμένο Βασίλειο: Έρχονται ταξί χωρίς οδηγό από Σεπτέμβριο

Μέχρι το Λονδίνο επιθυμεί να φτάσει τον Σεπτέμβριο η Waymo, η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι σχεδιάζει να αλλάξει τους κανονισμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ώστε να επιτρέψει στα ταξί χωρίς οδηγό να λειτουργούν στην πόλη, αλλά δεν έχει δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, αναφέρει το BBC.

Η Waymo δήλωσε ότι μια πιλοτική υπηρεσία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και η υπουργός Τοπικών Μεταφορών Λίλιαν Γκρίνγουντ δήλωσε: «Υποστηρίζουμε την Waymo και άλλους φορείς εκμετάλλευσης μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων μας για επιβατικά αυτοκίνητα και των κανονισμών υπέρ της καινοτομίας, ώστε να γίνουν τα αυτόνομα αυτοκίνητα πραγματικότητα στους βρετανικούς δρόμους».

Η εταιρεία, η οποία ανήκει στην Alphabet, μητρική της Google, παρουσίασε έναν στόλο αυτοκινήτων που έφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου.

Τα οχήματα της Waymo χειρίζεται αυτή τη στιγμή ένας οδηγός ασφαλείας, ο οποίος χαρτογραφεί τους δρόμους, αναφέρει το BBC. Αλλά όταν η υπηρεσία ξεκινήσει να απευθύνεται σε επιβάτες που πληρώνουν, δεν θα υπάρχει άνθρωπος στο τιμόνι.

Ασφαλέστεροι οι δρόμοι... χωρίς οδηγούς

Η Γκρίνγουντ, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση της Waymo, δήλωσε ότι αναμένει ότι τα οχήματα χωρίς οδηγό θα κάνουν τους δρόμους της πόλης ασφαλέστερους.

«Γνωρίζουμε ότι, σε αντίθεση με τους ανθρώπους οδηγούς, τα αυτοματοποιημένα οχήματα δεν κουράζονται, δεν αποσπάται η προσοχή τους και δεν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ», είπε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα αυτόνομα οχήματα έπρεπε επίσης να πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, «συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από χάκερ και κυβερνοαπειλές» προτού επιτραπούν στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτοκίνητα Waymo βρίσκονται ήδη στους δρόμους του Λονδίνου, με οδηγούς ασφαλείας που πραγματοποιούν χαρτογράφηση. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα προς ενοικίαση.

Η κυβέρνηση έχει εκτιμήσει ότι η βιομηχανία αυτόνομων οχημάτων θα μπορούσε να προσθέσει 42 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2035 και να δημιουργήσει σχεδόν 40.000 νέες θέσεις εργασίας, αναφέρει το BBC.

Οι επιβάτες θα μπορούν να καλούν το Waymo robotaxi μέσω μιας εφαρμογής, μόλις το επιτρέψουν οι κανόνες.

Με τέσσερα συστήματα αισθητήρων η λειτουργία του Waymo

Το όχημα Waymo χρησιμοποιεί τέσσερα συστήματα αισθητήρων για τη συλλογή δεδομένων από τον κόσμο γύρω του: lidar, όραση, ραντάρ και μικρόφωνο.

Ισχυρίζεται ότι αυτή η τεχνολογία, επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων σε απόσταση έως και τριών γηπέδων ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας πλήρη επίγνωση του περιβάλλοντος σε 360 μοίρες. Επίσης αυτοί οι αισθητήρες εξασφαλίζουν ότι το αυτοκίνητο μπορεί να πλοηγηθεί με ασφάλεια και σε περιπτώσεις κακοκαιρίας (βροχή, ομίχλη).

Ένας ισχυρός υπολογιστής στο πορτμπαγκάζ επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα και προσδιορίζει τις ενέργειες και τις αντιδράσεις του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Ένας εκπρόσωπος της Waymo δήλωσε ότι οι τιμές θα είναι «ανταγωνιστικές» αλλά «premium» και θα αυξάνονται σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Η Waymo συνεργάζεται με την Jaguar για το ρομποτικό της ταξί.

Οι ανταγωνιστικές εταιρείες Uber και Lyft είναι επίσης έτοιμες να λανσάρουν υπηρεσίες robotaxi στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν αλλάξουν οι κανόνες.

