Ταξί χωρίς οδηγό στην Ευρώπη: «Πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε»

Η Ελβετία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να δουν στόλους από αυτόνομα ταξί στους δρόμους τους «σύντομα», σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Uber, Ντάρα Χοσροουσάχι.

Ο Χοσροουσάχι που ηγείται της υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών από το 2017, τόνισε ότι η Ευρώπη «άρχισε να ανοίγεται στην αυτόνομη οδήγηση», αναφερόμενος στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.

«Οι κανονισμοί στη Γερμανία είναι αρκετά προοδευτικοί», ανέφερε στο podcast «MD Meets».

Ο CEO της Uber πρόσθεσε ότι υπάρχουν χώρες, όπως η Ελβετία κ.α., όπου η αυτόνομη οδήγηση θα γίνει πραγματικότητα πολύ πιο σύντομα από ό,τι αναμενόταν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εταιρείες όπως η Waymo επιτρέπουν στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν αυτόνομα αυτοκίνητα, τα οποία γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα στους δρόμους πόλεων όπως το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να επεκταθεί στο Λονδίνο τον επόμενο χρόνο.Η τεχνολογία έχει επίσης αναπτυχθεί σημαντικά στην Κίνα, με το Πεκίνο να κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά.

Η Ευρώπη χάνει έδαφος έναντι ΗΠΑ και Κίνας

Η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανάπτυξη οχημάτων χωρίς οδηγό και αυτό επιβεβαιώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν ένα μοντέλο αυτοπιστοποίησης, όπου οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δηλώνουν ότι τα οχήματά τους πληρούν τα πρότυπα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οχήματα περνούν από διαδικασία έγκρισης, γεγονός που δυσκολεύει την εφαρμογή της τεχνολογίας.

«Τα αυτόνομα αυτοκίνητα είναι ήδη πραγματικότητα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και στην Ευρώπη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε τεχνολογική διάσκεψη στο Τορίνο.

Παρά τις εξελίξεις, ο Χοσροουσάχι τόνισε ότι η πλήρης αυτονομία όλων των οχημάτων θα χρειαστεί «20 και πλέον χρόνια». «Θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθεί το κόστος και να αυξηθούν τα πρότυπα ασφαλείας, αλλά χωρίς αμφιβολία αυτό θα συμβεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στο μέλλον η οδήγηση θα είναι «κάτι σαν την ιππασία».

Το Podcast με αγγλικούς υπότιτλους (το σχετικό απόσπασμα στο 5'):

Διαβάστε επίσης