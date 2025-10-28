Η Uber επενδύει σε στόλο 100.000 ρομποταξί – Πότε θα τα δούμε στους δρόμους

Η Uber Technologies ανακοίνωσε ότι θα «τρέξει» την επέκταση στόλου 100.000 αυτόνομων οχημάτων εξοπλισμένων με τεχνολογία της Nvidia, με χρονικό ορίζοντα το 2027. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των ρομποταξί και να επιταχύνει τη μετάβαση σε μαζική αυτόνομη μετακίνηση.

Η συνεργασία βασίζεται σε προηγούμενη συμφωνία του Ιανουαρίου, με την Uber να παρέχει δεδομένα οδήγησης για τη βελτίωση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών της Nvidia. Η εταιρεία – «κολοσσός» παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα Drive AGX Hyperion 10, η οποία επιτρέπει στους κατασκευαστές να εξοπλίζουν τα οχήματα με αισθητήρες και υλικό συμβατό με λογισμικό αυτόνομης οδήγησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Uber, Ντάρα Κοσροβσάχι, έχει ήδη προαναγγείλει αυτό το βήμα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «τα ρομποταξί θα αντικαταστήσουν τους οδηγούς σε 10 – 15 χρόνια».

Η Stellantis θα είναι ανάμεσα στους πρώτους κατασκευαστές που θα παραδώσουν τουλάχιστον 5.000 ρομποταξί στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Η Uber θα αναλάβει πλήρως τη διαχείριση στόλου, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, φόρτισης, καθαρισμού και υποστήριξης πελατών.

Η Stellantis θα συνεργαστεί με τη Foxconn για την ανάπτυξη υλικού και συστημάτων, με την παραγωγή να αρχίζει το 2028 και τις δοκιμές να πραγματοποιούνται τα επόμενα χρόνια.

Με αυτήν τη δέσμευση, η Uber στοχεύει να αυξήσει τη διαθεσιμότητα αυτόνομων οχημάτων στην πλατφόρμα της, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη και διευκολύνοντας την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με περισσότερους από δώδεκα προγραμματιστές αυτόνομης οδήγησης, όπως οι Wayve, WeRide, Pony.ai, Nuro, Momenta και Avride.

Η μετοχή της Uber σημείωσε άνοδο ύψους 1,2% μετά την ανακοίνωση. Η εταιρεία προσφέρει ήδη αυτόνομα δρομολόγια σε Όστιν και Ατλάντα μέσω της Waymo της Alphabet, καθώς και σε Άμπου Ντάμπι και Σαουδική Αραβία μέσω της WeRide.

Η Uber και η Nvidia θα δημιουργήσουν από κοινού ένα «εργαστήριο δεδομένων για ρομποταξί», συγκεντρώνοντας περισσότερες από 3 εκατ. ώρες δεδομένων αυτόνομης οδήγησης για την εκπαίδευση και δοκιμή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia θα προσφέρει επεξεργαστές και «εργαλεία» προσομοίωσης, ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση «από τις δοκιμές στην κερδοφόρα αυτονομία».

Η Uber ήδη έχει δεσμευτεί για αγορά 20.000 οχημάτων Lucid και Nuro μέσα σε 6 χρόνια, που θα αποτελέσουν μέρος του στόλου των 100.000.