Δήμος Κύθνου: Δίνει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για παιδίατρο και παθολόγο

«Τα συγκεκριμένα χρήματα που δίδονται είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και δεν αφορούν κανένα πρόγραμμα»

Ο δήμος Κύθνου, με επικεφαλής τον δήμαρχο Σταμάτη Γαρδέρη, δίνει περαιτέρω κίνητρα για την προσέλκυση και διατήρηση κατοίκων, ειδικότερα επαγγελματιών υγείας.

Ο δήμαρχος διευκρινίζει ότι τα μηνιαία επιδόματα των 1.000 ευρώ σε παιδίατρο-παθολόγο (από 500 ευρώ που ήταν αρχικά για αγροτικούς ιατρούς) δεν προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά από τον προϋπολογισμό του δήμου και την κρατική επιχορήγηση.

«Τα συγκεκριμένα χρήματα που δίδονται είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και δεν αφορούν κανένα πρόγραμμα. Από τα κονδύλια του Δήμου είναι αυτά τα χρήματα, και από την επιχορήγηση που παίρνουμε από το κράτος, από το υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά στην οικονομική ενίσχυση που μας δίνει το, το υπουργείο. Δεν αφορά επιδόματα, ούτε κάποια χρηματοδότηση ευρωπαϊκή. Είναι χρήματα που θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε ένα έργο, ένα δρόμο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προτιμούμε να τα διαθέτουμε προς αυτή την κατεύθυνση», είπε αρχικά.

Και εξήγησε συμπληρωματικά: «Εμείς εδώ και χρόνια ανήκουμε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας, έχουμε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και ένα αγροτικό ιατρείο που βρίσκεται στο άλλο χωριό. Στελεχωνόμαστε με τρεις αγροτικούς ιατρούς. Εάν είναι ιδανικές οι συνθήκες και φεύγοντας ο ένας, υπάρχει ο επόμενος, έχει εκπαιδευτεί για να έρθει να καλύψει τη θέση, ιδανικά έχουμε τρεις αγροτικούς. Εδώ και χρόνια δίνουμε επίδομα και στους αγροτικούς ιατρούς, 500 ευρώ μηνιαίως, αλλά και στον οδηγό του ασθενοφόρου, το οποίο είναι ένα παιδί από το νησί. Με μία απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε ότι τα διαθέτουμε και τα καταθέτουμε στους λογαριασμούς τους. Εφόσον το ποσό αυτό εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη ότι μπορεί να διατεθεί γι’ αυτό το σκοπό. Είναι αφορολόγητα».

Για τις δυσκολίες στο να βρεθεί γιατρός στο νησί ο δήμαρχος τόνισε: «Όλα τα χρόνια προκηρύσσονται οι θέσεις των ειδικευμένων ιατρών, γιατί δεν έχουμε ειδικευμένους ιατρούς. Ο Γενικός Ιατρός ή ο Οικογενειακός Ιατρός από το 2014 που είμαι εγώ δήμαρχος, μόνο για δύο χρόνια είχαμε, και στην συνέχεια παραιτήθηκε και έφυγε. Δεν αντικαταστάθηκε ποτέ, παρά τις επανειλημμένες προκηρύξεις που βγάζει το υπουργείο, δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι ένα σοβαρό κίνητρο για κάποιον και ειδικά για έναν γιατρό ο οποίος σε ένα αστικό κέντρο θα μπορούσε να κάνει καριέρα και θα μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια που έχει διαθέσει στη ζωή του για να σπουδάσει, είναι ότι θα πρέπει να έχει μία ανταποδοτικότητα στο μέλλον. Εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα οικονομικό. Σπίτια μπορεί να βρει, αναλόγως, από 300-400 ευρώ. Εμείς φροντίζουμε πριν έρθει ο γιατρός ήδη να έχει εξασφαλιστεί το σπίτι».

Για το πρόβλημα των μεταφορών ο κ. Γαρδέρης δήλωσε: «Δεν έχει λυθεί το θέμα της ακτοπλοϊκής γραμμής. Με μπαλώματα δεν λύνεται το πρόβλημα. Μπήκε για δύο μήνες το οποίο σταμάτησε λόγω ότι πήγε στη δεξαμενή. Το τραγικό είναι ότι έχουμε μόνο το Λαύριο, στο οποίο μήνα Ιανουάριο έχουν εκτελεστεί μόνο σχεδόν τα μισά δρομολόγια λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω απαγορευτικού. Ζητούμε έκτακτη δρομολόγηση. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Οι μεταφορικές φωνάζουν. Δηλαδή η τροφοδοσία, τα σούπερ μάρκετ, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα»

