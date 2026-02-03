Μεγάλη φωτιά σε αγορά στη δυτική Τεχεράνη – Καίει δίπλα σε εμπορικό κέντρο

Μεγάλη φωτιά «ξέσπασε» σε υπόστεγο και την αγορά Τζανάτ στην περιοχή Τζανατάμπαντ της δυτικής Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Niayesh. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό και γίνονται ορατοί σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων, σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Πυροσβεστικής και Υπηρεσιών Ασφαλείας του Δήμου Τεχεράνης, Σεγιέντ Τζαλάλ Μαλέκι, ανέφερε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων και ότι στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από πέντε σταθμούς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ, η φωτιά χαρακτηρίζεται ως «εκτεταμένη» και οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της επαρχίας της Τεχεράνης, τέσσερα ασθενοφόρα και ένα ασθενοφόρο – λεωφορείο στάλθηκαν στο σημείο για να παρέχουν βοήθεια σε τυχόν τραυματίες και βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη διακομιδή.