Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Ρεάλ, Ντουμπάι-Ολυμπιακός, Τόφας-ΑΕΚ και Εθνική πόλο

Η μάχη της Εθνικής πόλο γυναικών με την Ουγγαρία, για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, οι αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην EuroLeague με την Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντίστοιχα, και το ματς της ΑΕΚ με την Τόφας, για το Basketball Champions League, ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (3/2).

