Το ηλεκτρικό Hyundai Staria γίνεται και αυτοκινούμενο
Η Hyundai παρουσίασε το Staria Camper Concept, ένα πρωτότυπο που συνδυάζει ηλεκτροκίνηση, premium χαρακτήρα και άνεση στο ταξίδι.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το μοντέλο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην έκθεση CMT της Στουτγκάρδης, λίγες μόλις ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του Staria Electric, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της κορεατικής μάρκας για μια νέα κατηγορία ηλεκτρικών αυτοκινούμενων τροχόσπιτων με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Κλέιτον
11:22 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Στον πάγο ο ανασχηματισμός - Το σενάριο για τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το ηλεκτρικό Hyundai Staria γίνεται και αυτοκινούμενο
10:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ - Οι δικαιούχοι
09:25 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
11:22 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Στον πάγο ο ανασχηματισμός - Το σενάριο για τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ
08:01 ∙ WHAT THE FACT