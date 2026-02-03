Το ηλεκτρικό Hyundai Staria γίνεται και αυτοκινούμενο

Το μοντέλο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην έκθεση CMT της Στουτγκάρδης, λίγες μόλις ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του Staria Electric, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της κορεατικής μάρκας για μια νέα κατηγορία ηλεκτρικών αυτοκινούμενων τροχόσπιτων με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

