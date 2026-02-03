Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε 10 άτομα στην κεντρική πλατεία
Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό
Σκηνές που θύμιζαν ρινγκ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (3/2) στην κεντρική πλατεία του Πύργου, όταν προσωπικές διαφορές μεταξύ νεαρών πυροδότησαν έντονη λογομαχία που κατέληξε σε ξυλοδαρμό.
Ήταν περασμένη 1:00, όταν τουλάχιστον δέκα νεαρά άτομα ενεπλάκησαν σε άγριο επεισόδιο. Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε από προσωπικές διαφορές, με την κατάσταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Οι φωνές και η αναστάτωση τράβηξαν την προσοχή όλων όσοι βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ η λογομαχία δεν άργησε να μετατραπεί σε συμπλοκή με χτυπήματα. Σύμφωνα με το tempo24, στο σημείο ειδοποιήθηκε και έσπευσε η αστυνομία, η οποία παρενέβη για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και προχώρησε σε δύο προσαγωγές.
